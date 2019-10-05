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金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

星二代崛起，今年金鐘紅毯更有多對星爸媽兩代一起登紅毯。最早一波出來發展的吳宗憲女兒吳姍儒，已經有多次紅毯經驗，這次紅毯不但自己走，連性感服裝都完全沒讓老爸知道。她穿林莉禮服搭配Hearts on Fire美鑽珠寶，胸前鏤空「開中門」，後面還暗藏巧思，不過她在走紅毯時就大方透露典禮時穿的第二套衣服將是此生最突破尺度的大膽性感，要大家好好期待。

入圍新人獎的胡釋安與爸爸胡瓜、瑪莉亞一起走紅毯。身穿CERRUTI 1881深灰色條紋西裝、配戴寶格麗腕表的胡釋安，和穿著黑白印花造型西裝的胡瓜，一個莊重一個綜藝，顯然截然不同路線。神情相當緊張的胡釋安表示有爸爸一起其實安心許多，胡瓜也不吝分享自己的入圍經驗。

一身帥氣合身DIOR西裝的龍劭華，對手上的伯爵陀飛輪鑽表讚不絕口，還很「潮」地配戴單邊鑽石耳環，並表示自己穿DIOR，就是會「中」（台語諧音）。一起走紅毯的陳璇穿林莉的深V連身褲，搭配伯爵珠寶，兩人身上的珠寶設計巧妙互搭。龍劭華笑說這次他是千拜託萬拜託才獲得女兒答應陪他走紅毯，陳璇則說自己今天的任務就是要阻止爸爸亂說話，話語之中可感受到家人感情相當親密。

吳姍儒穿林莉、配戴Hearts on Fire珠寶。圖／金鐘獎提供
吳姍儒穿林莉、配戴Hearts on Fire珠寶。圖／金鐘獎提供
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胡釋安配戴BVLGARI BVLGARI藍面青銅腕表，17萬5,200元。圖／寶...
胡釋安配戴BVLGARI BVLGARI藍面青銅腕表，17萬5,200元。圖／寶格麗提供
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龍劭華穿DIOR、陳璇穿林莉，兩人一起配戴伯爵珠寶與腕表。圖／金鐘獎提供
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龍劭華配戴的伯爵PIAGET Gouverneur系列18K白金飛行陀飛輪月相腕表，585萬元。圖／伯爵提供
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龍劭華配戴的伯爵PIAGET Rose系列18K白金鑽石胸針，47萬8,000元。圖／伯爵提供
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胡釋安穿CERRUTI 1881、配戴寶格麗腕表。圖／寶格麗提供
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