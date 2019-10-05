金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



星二代崛起，今年金鐘紅毯更有多對星爸媽兩代一起登紅毯。最早一波出來發展的吳宗憲女兒吳姍儒，已經有多次紅毯經驗，這次紅毯不但自己走，連性感服裝都完全沒讓老爸知道。她穿林莉禮服搭配Hearts on Fire美鑽珠寶，胸前鏤空「開中門」，後面還暗藏巧思，不過她在走紅毯時就大方透露典禮時穿的第二套衣服將是此生最突破尺度的大膽性感，要大家好好期待。

入圍新人獎的胡釋安與爸爸胡瓜、瑪莉亞一起走紅毯。身穿CERRUTI 1881深灰色條紋西裝、配戴寶格麗腕表的胡釋安，和穿著黑白印花造型西裝的胡瓜，一個莊重一個綜藝，顯然截然不同路線。神情相當緊張的胡釋安表示有爸爸一起其實安心許多，胡瓜也不吝分享自己的入圍經驗。