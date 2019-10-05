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喪屍群起奔向你‧‧‧‧‧六福村「鬼門開」 雙十連假門票優惠499

2019-10-05 18:09聯合報 記者羅建怡╱即時報導

10月萬聖節，六福村年度最大檔「墓碑鎮」鬼城正式開啟，投資千萬打造，雙腳踏進骷髏禁地，不分晝夜鬼怪隨時出沒，白天有「惡靈舞狂歡」遊行，百組鬼怪大軍、喪屍滿街橫行，手拿刀棒，臉流鮮血，讓遊客們嚇得奔跑尖叫。業者表示，整個10月可望帶動15萬人次入園搞鬼，預估比去年同期成長2至3成。

走進「墓碑鎮」感染神秘奇幻詭譎氣氛，還有不可錯過在牛排館惡靈餐廳上演的「血染墓碑鎮」表演秀，餐廳裡發出不尋常聲響，鬼怪喪屍不斷伸出手拍打地板，剎那間一陣屍吼，惡鬼突襲來到遊客身邊，睜大雙眼看著你一口一口把食物吃下肚！一場賭局埋下了百年詛咒，酒館裡的惡靈活屍重複著百年的情景，陷入萬劫不復的深淵，燈光聲效搭配逼真演出，彷如身歷其境，媲美紐約百老匯。

此外，Treat or trick「不給糖就搗蛋」，在六福村也顛覆傳統，孩子們拿糖果之前要先被發糖果的南瓜仙子畫鬼臉。六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村今年超霸氣準備10萬顆糖果，一天至少3千顆，要讓小朋友們玩得盡興。

白天的墓碑鎮是個既恐怖又可愛的小城鎮，街道上布置滿滿大大小小南瓜，還有骷髏陪遊客坐在椅子上休息，大小朋友都能在期間限定的墓碑鎮上玩出屬於自己的萬聖回憶，即日起至11月3日墓碑鎮活動期間推出官網優惠價599緣起，「雙十連假」優惠499元，更好康的還有秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。

六福村墓碑鎮遊行，3米高骷髏氣球霸氣登場。圖／六福村主題遊樂園提供
六福村墓碑鎮遊行，3米高骷髏氣球霸氣登場。圖／六福村主題遊樂園提供
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六福村墓碑鎮南瓜園。圖／六福村主題遊樂園提供
六福村墓碑鎮南瓜園。圖／六福村主題遊樂園提供
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