國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



搭上國慶連假話題，環球購物中心（Global Mall）南港車站在國慶前夕有全新餐飲新櫃進駐，包括泰昌餅家、錦拉麵，以及平價個人火鍋12MINI，讓南港人又可美食新名單可更新。

看好車站商場帶來的高人潮量，泰昌餅家接連在轉運站型商場展店，繼環球購物中心板橋車站後，泰昌餅家又將前進南港車站B1，將於10/9開幕，慶祝開幕，10/12至10/15推出皇家蛋撻買6送6，每日限量100組，每人限購1組。

泰昌餅家南港車站店內裝潢仍然展現茶廳餐的經典特色，除了必吃的皇家蛋撻以及茶餐廳道地港點，更推出南港車站獨家限定餐點，共有六種口味的意粉，包含忌廉火腿意粉、胡麻醬雞肉意粉、青醬雞肉意粉及香辣茄汁雞肉、海鮮、牛扒意粉，再配上一杯絲襪奶茶或港式檸檬茶，讓味蕾港味大滿足。

另外，來自日本以雞湯拉麵聞名的「錦拉麵」，以雞湯拉麵聞名，繼10/4於板橋車站開幕，接著10/8也將進駐南港車站B1。慶祝開幕，推首三日(10/8～10/10)，每日前50位發放免費兌換一碗拉麵券；前51～75名送100元拉麵折價券；前76～100名送50元拉麵折價券，兌換及折價券限當天使用。10/11～11/3推指定拉麵送限量特製小菜ㄧ份。