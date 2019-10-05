中壢逛起來！「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



MUJI無印良品中壢門市在地深耕近10年，重新改裝將原有空間擴大近一倍，打造桃園區最大店鋪，今天（10月5日）於遠東SOGO 3樓改裝開幕，坪數增至304坪，裝潢素材除了使用古材、鐵板與土牆之外，還特別攜手桃園中壢的公益商家「木匠的家」，使用回收木材做為店內的裝潢素材之一，藉由回收木材的天然色澤展現溫暖的視覺效果。

為了滿足在地消費者的生活需求，MUJI無印良品傾聽百貨熟客心聲，中壢門市提高女裝、美妝保養品、家用品的貨量及豐富性。並打造兩大休憩區，其中一處為兒童休息區，配合孩童身型提供各款懶骨頭沙發、地毯等陳設，讓小朋友可與爸媽共讀繪本或休息，另一處以高腳椅為主，搭配預計10月底推出的自助咖啡機服務；中壢門市並擁有再桃園地區唯一的生活選書系列，包含文具手作、生活收納、職場人際、親子童書等，未來MUJI無印良品也會利用此空間，攜手在地商家或職人，不定期舉辦各式活動。

MUJI無印良品中壢門市歡慶開幕，即日起至10月11日當日單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，10月20日前購買男女有機棉縱橫彈性丹寧褲，原價1,390元、優惠價1,190元；購買ONE SIZE服飾系列可享9折；購買指定懶骨頭本體＋棉丹寧椅套原價5,800元、優惠價4,690元；購買收納家具、收納用品滿5,000元送500元商品抵用券；購買超音波芬香噴霧器＋甜柑橘精油10ml原價1,980元、優惠價1,790元；購買溫和洗面乳120g原價130元、優惠價99元。