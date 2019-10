國際女童日嘉女挺女童 助她們困境中看見希望

2019-10-05 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



11日國際女童日,世界展望會發起全球倡導行動,呼籲重視女童權益,台灣世展會發起「資助她,改變非洲的1000個契機」行動,希望為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童,找到台灣資助人,透過教育及培力翻轉她們的生命,世展會彰雲嘉辦事處下午在嘉義女中舉行挺非洲女童愛心啟動儀式,學生寫下對女童的祝福與鼓勵。

嘉女學生寫下對女童祝福鼓勵,有的寫快樂長大,希望是生命的曙光,「我們都將能幸福」,更有同學寫下while there is life,there is hope、Hope is everything等,鼓勵身在困境女童,不要放棄希望。

嘉女10年來關注國內外兒童需要,透過班級合力資助國內外21名兒童,響應國際女童日,全校總動員從5日至25日進行生命教育,校園設置打卡宣傳地標,以及小太陽志工隊鬆餅義賣,新增資助1名史瓦帝尼女童。

嘉女校長蔡枳松說,教育是翻轉未來鑰匙,透過教育,從內而外改變一個人的生命,透過資助,讓嘉女孩子展現己飢己溺精神,培養不自私,願意分享態度,透過資助女童改變女童未來,為非洲種下希望種子。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評說,世界銀行統計,全球約1.32億6至17歲女孩失學,因缺乏基礎知識及一技之長,經濟弱勢與歧視,使她們面臨早婚命運,教育能讓女童長大有機會賺取收入,養育健康下一代,發揮影響力,終結童婚悲歌,邀請大家響應資助兒童計畫,改變女童未來。