國際女童日嘉女挺女童 助她們困境中看見希望

2019-10-05 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



11日國際女童日，世界展望會發起全球倡導行動，呼籲重視女童權益，台灣世展會發起「資助她，改變非洲的1000個契機」行動，希望為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童，找到台灣資助人，透過教育及培力翻轉她們的生命，世展會彰雲嘉辦事處下午在嘉義女中舉行挺非洲女童愛心啟動儀式，學生寫下對女童的祝福與鼓勵。

嘉女學生寫下對女童祝福鼓勵，有的寫快樂長大，希望是生命的曙光，「我們都將能幸福」，更有同學寫下while there is life,there is hope、Hope is everything等，鼓勵身在困境女童，不要放棄希望。

嘉女10年來關注國內外兒童需要，透過班級合力資助國內外21名兒童，響應國際女童日，全校總動員從5日至25日進行生命教育，校園設置打卡宣傳地標，以及小太陽志工隊鬆餅義賣，新增資助1名史瓦帝尼女童。

嘉女校長蔡枳松說，教育是翻轉未來鑰匙，透過教育，從內而外改變一個人的生命，透過資助，讓嘉女孩子展現己飢己溺精神，培養不自私，願意分享態度，透過資助女童改變女童未來，為非洲種下希望種子。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評說，世界銀行統計，全球約1.32億6至17歲女孩失學，因缺乏基礎知識及一技之長，經濟弱勢與歧視，使她們面臨早婚命運，教育能讓女童長大有機會賺取收入，養育健康下一代，發揮影響力，終結童婚悲歌，邀請大家響應資助兒童計畫，改變女童未來。