旅美藝術家蔡爾平 捐物義賣助待用課程

2019-10-05 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



旅美藝術家蔡爾平曾獲頒全美工藝獎，也才剛得美國華人博物館MOCA貢獻獎。繼9月28日他在台北華山文創園區舉行慈善拍賣，10月24日他將在花蓮舉辦另一場拍賣，所得都給予台灣待用課程協會。

蔡爾平策展人陳欣婷表示，蔡爾平一直很支持台灣待用課程協會的部落計畫，除了捐作品，9月間也到部落去與孩子們面對面分享經驗。也有許多其他人士捐出物品義賣。

9月捐作中，除了蔡爾平捐出的彩鑲瓷蜥蜴格格，還有義大利男高音波伽利聆聽台灣豐濱部落全身癱瘓的 45度角畫家金根鴻故事後，立刻捐出義賣的簽名黑膠唱片與兩瓶家族酒莊紅酒。其他還有日本浮世繪版畫、日本瓷器、美國紐約的街頭藝術家Death NYC作品、不丹畫家Dorgi Gyeltshen原作等￮