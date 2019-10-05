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旅美藝術家蔡爾平 捐物義賣助待用課程

2019-10-05 13:17聯合報 記者何定照╱即時報導

旅美藝術家蔡爾平曾獲頒全美工藝獎，也才剛得美國華人博物館MOCA貢獻獎。繼9月28日他在台北華山文創園區舉行慈善拍賣，10月24日他將在花蓮舉辦另一場拍賣，所得都給予台灣待用課程協會。

蔡爾平策展人陳欣婷表示，蔡爾平一直很支持台灣待用課程協會的部落計畫，除了捐作品，9月間也到部落去與孩子們面對面分享經驗。也有許多其他人士捐出物品義賣

9月捐作中，除了蔡爾平捐出的彩鑲瓷蜥蜴格格，還有義大利男高音波伽利聆聽台灣豐濱部落全身癱瘓的 45度角畫家金根鴻故事後，立刻捐出義賣的簽名黑膠唱片與兩瓶家族酒莊紅酒。其他還有日本浮世繪版畫、日本瓷器、美國紐約的街頭藝術家Death NYC作品、不丹畫家Dorgi Gyeltshen原作等￮

台灣待用課程協會2018年秋天正式成立, 目前共執行近一百個專案，累積破千小時的課程。每個系列以為期至少3到4年為目標，執行地區包含高雄八八風災重災村那瑪夏部落、桃園復興鄉介壽國中與奎輝國小、花蓮豐濱鄉與新城鄉，及台北瑞濱國小、台中梧棲國小等，學員包括偏鄉部落學生、身心障礙學生與育幼院的特殊學童、青少劍道學習扶助團體等，課程內容包羅萬象，從舞蹈、烹飪、繪本到工藝。

義大利男高音波伽利捐出簽名黑膠唱片與兩瓶家族酒莊紅酒義賣。圖／台灣待用課程協會提...
義大利男高音波伽利捐出簽名黑膠唱片與兩瓶家族酒莊紅酒義賣。圖／台灣待用課程協會提供
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