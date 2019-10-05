免找代購！比手搖飲還輕的Panasonic迷你除塵神器台灣買配件更多

2019-10-05 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



現代家電因應家庭生活形態變化，近年出現朝著M型化發展的趨勢，不佔空間、容易收納、隨手可用的迷你家電，對小家庭、單身、租屋族來說，反而更有吸引力。Panasonic今年與日本幾乎同步，推出新款日本除塵神器與升級版2in1蒸氣電熨斗，不僅縮小體積、減輕重量，便利性與功能都更提升，輕鬆解決現代消費者許多生活上的使用困擾。

全新設計，在日本一上市就掀起搶購熱潮的Panasonic日本除塵神器MC-SBU1F，機體本身只有約530公克超輕巧，圓筒式設計搭配掛繩也非常好握持或高舉操作。台灣販售的版本除了原本的極細延長桿、地板用吸頭、狹縫吸頭之外，更獨家升級可延伸最長1.7米的二段式延長桿以及灰塵刷配件，比日本代購更划算！不僅可以隨手清潔家中地板、沙發、書櫃等縫隙角落，原本難以打掃的高處如：天花板、燈具、冷氣濾網等，也能輕而易舉清潔乾淨。最長可連續使用30分鐘，雖然集塵盒不大，但濾網可以拆卸、水洗，保養也更便利乾淨。