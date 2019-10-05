時序來到夏秋交替 花瓣雙色唇、抗空汙面膜IN流行

2019-10-05 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



時序來到夏秋交替的時節，無論是妝容顏色還是保養品，都需因應最IN的流行做季節更換。美妝品牌AVON雅芳針對換季需求，近日推出了唇彩、面膜等新品。

彩妝方面，針對甜美韓風染唇和秋冬偏好持久柔霧唇色兩項唇彩大勢，AVON雅芳首次推出兩款重量級新品：AVON雅芳花瓣雙色唇膏、AVON雅芳16小時持久柔光液態唇膏。保養品方面，則針對秋冬抗老保養熱潮和空汙嚴重所引發的深層清潔需求，祭出面膜雙星：AVON雅芳奇肌之鑰24K黃金面膜、AVON雅芳海洋淨化白泥面膜。

AVON雅芳指出，受到韓妝潮流影響，雙色渲染的柔唇妝效大受歡迎，呼應這股大勢，AVON雅芳在2019年秋天也推出首支雙色唇膏「花瓣雙色唇膏」，獨特菱形設計訴求能精準描繪出雙唇輪廓，直塗能營造出獨特的咬唇妝感，橫塗則可擦出混色漸層感的柔焦唇妝。另一款唇膏新品「16小時持久柔光液態唇膏」，這也是AVON雅芳首支持久液態唇膏，訴求能維持16小時不沾杯、不掉色。

在面膜新品部分，本季AVON也一口氣推出二款新面膜。一款是針對熟齡肌膚推出「奇肌之鑰24K黃金面膜」，內含的奈米化黃金細微粒子，訴求可緊緻、柔嫩、透亮膚況，提供熟齡肌膚呵護。