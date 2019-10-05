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科技跨界時尚 Windows 10攜手Daniel Wong創意玩美

2019-10-05 11:11聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Windows 10引領科技時尚跨界風潮，首度與國際時尚設計大師Daniel Wong攜手合作，推出Windows 10 X Daniel Wong「美不設限，想像實現」時尚伸展台。以創新型態的時尚裝置藝術，引領大眾跳脫以往傳統3C形象，進入時尚新視覺。展覽即日起至10月6日，在華山文創園區中7B館限時展出，邀請民眾一同體驗前所未見科技與時尚的融合之美。

微軟資深產品行銷協理白慧蘭表示，現代人的工作與生活都脫離不了電腦，「電腦」不僅僅是一個工具，也應該要融入品味，展現個人風格。此次與Daniel Wong跨界合作，聯手五大電腦品牌齊聚一堂，希望打破一般消費者對傳統3C產品的固有印象，讓電腦成為伸展台上的時尚模特兒，帶領觀眾重新思考科技時尚美學的無限可能。

Daniel Wong表示，展覽是鎖定「美不設限」這個主軸來發揮。他認為，一台好的電腦，需要裡外兼備，軟硬結合，從內在的美延伸到外在的美，不僅是精緻的外觀，更需要完善的內涵，而 Windows創造了這種可能。更重要的是，它能完全融入消費者生活中，成為工作生活美學的一部分。

「美不設限 想像實現」現場共有六大展區，七座裝置藝術，展出包括Acer Swift 7、ASUS ZenBook 30周年限定版、DELL Inspiron 7490、HP SPECTRE x360、Lenovo Yoga S940、Microsoft Surface Pro 6，並以Windows 10系統為核心，驅動人們發揮想像，盡情揮灑每個美的瞬間。

活動資訊：Windows 10 × Daniel Wong「美不設限，想像實現」展覽

地點：華山文創園區中7B館

時間：即日起至10月6日每天早上11點至晚上7點

更多資訊請洽網站

Windows 10擕手華裔設計師Daniel Wong，以多款時尚筆電打造科技...
Windows 10擕手華裔設計師Daniel Wong，以多款時尚筆電打造科技時尚伸展台。圖／台灣微軟提供
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「美不設限 想像實現」即日起至10/6於華山文創園區中7B館限時開展。圖／台灣微...
「美不設限 想像實現」即日起至10/6於華山文創園區中7B館限時開展。圖／台灣微軟提供
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Daniel Wong巧妙融合科技與藝術的特質，將每台筆電賦予全新繽紛意象。圖／...
Daniel Wong巧妙融合科技與藝術的特質，將每台筆電賦予全新繽紛意象。圖／台灣微軟提供
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文創裝置藝術
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