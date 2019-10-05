全新日本系列立體紙雕便條紙 台灣首發！

2019-10-05 11:46 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/AiT Studio提供。 分享 facebook

「立體紙雕便條紙 全新日本系列」由型態簡約的紙類材質製成，原本樸實無華經過設計規劃找到不同的體現風格，無論是具設計感的精緻紙雕亦或是日常使用的便條紙，發揮了紙類的多變優勢，賦予產品新的生存型態，創造出更多使用價值。

10月有.設計整理了幾種日常常見與環保永續的材質，與你分享設計的多樣可能，即日起至10/31前，於FB個人動態公開分享「 材料．回歸本質 」頁面，並標註#有設計有環保，就有機會獲得「 AiT Studio｜立體紙雕記事本 (款式隨機)」。

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當腦中想像著日本的連結畫面時，總會出現藍天、富士山美景、東京鐵塔、武士精神、神社與紅色大鳥居……等的身影。

AIT結合日本精神與文創設計工藝技術，推出「立體紙雕便條紙 全新日本系列」，並於「台灣」作為亞洲第一站首發國家。

每款便條紙，都是一幅美麗的畫作，透過便條紙一頁一頁的使用，一層一層的紙雕創意慢慢浮現。全新的日本系列，趣味的把『東京鐵塔』、『晴空塔』、『神社與鳥居』、『日本武士』與先進的雷射雕刻技術融合，出現超細緻與立體感十足的東京地標，不但主體地標的線條歷歷分明，整體背景更是一氣呵成。

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隨著每一張便條紙的使用，驚喜也一點一點的浮現，詩意無限。在材質上， 選用高級美術選紙，配合整體設計外型，也會出現不同形狀的紙雕，處處都有驚喜，採用相當精確的雕刻技術，將每一頁的立體紙雕藏在紙張裡，隨著抽取使用，慢慢的浮現在眼前，讓美麗的景色與建築物層層浮現，帶出不同情調的期待。

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處處都有小驚喜，每張立體的手撕便條紙，都擁有不同的元素，透過精細的工法及設計，每一頁都有可愛的表情符號，每天使用都擁有不同心情。而每張便條紙撕下後，透過雷雕技術，切割出主題元素，例如富士山的小山丘，就藏在於撕下的便條紙上，當作小卡片或是便條紙都非常的合適完美。

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日本神山－富士山搭配著晴空塔，完美呈現東京風情，細緻的雷雕技術與職人的手工作業成現出如此細膩的質感與設計，是趣味，是賞心悅目，更是創意無極限！除了熱騰騰剛上市的日本系列之外，AIT設計的立體紙雕便條紙還有其他系列，包含『世界城市系列』、『世界名畫系列』、『節慶萬用系列』，文具控與文青們，絕對不能錯過。