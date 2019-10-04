最貴的王品！熟成牛排「THE WANG」進駐台中 「4大重點」都是首次登場

2019-10-04 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以牛排起家的王品集團，本季全新打造高價牛排品牌「THE WANG」，自9月底正式進駐台中七期商圈。店內供應有丁骨、帶骨紐約客、牛小排等不同類型的牛排套餐，乃是王品首次供應「乾式熟成牛排」上桌。另外，THE WANG也引進開放式廚房、Wine Pairing、管家式服務等項目，均是王品集團內的首創之舉。

座落於NTC國家商貿大樓的THE WANG，採一、二樓的雙層樓規劃，總坪數135坪，共計供應72席座位。一樓挑高6米的空間內，藉由大理石、黑、金屬色系的組合，搭配上大片的自然採光落地窗與吊燈，營造出輕奢華的優雅空間；方圓交錯的桌型配置，也帶來法式餐廳與牛排館的複合型感受。同時，環境中還瀰漫著特別設計的專屬品牌香氣，帶來多元的感官體驗。首度引進的開放式廚房，也能讓顧客在用餐之餘，品嚐廚師們的手藝。

招牌的極炙酥烤熟成帶骨牛排系列中，丁骨牛排選用Prime等級、28天的乾式熟成牛肉，將表面煎至金黃後，再送入百萬級烤箱內加熱。厚達3公分的牛排經千度高溫炙烤90秒後，再靜置於250度的鑄鐵鍋內，創造出外酥內嫩的三分熟口感。民眾除了可品嚐到菲力與紐約客的雙重滋味外，也可藉由二次回烤，享受骨邊肉的不同風味。雙人套餐價4,760元。

除了乾式熟成丁骨牛排外，THE WANG還規劃有熟成帶骨紐約客、厚切炙烤牛小排、鴨肝菲力、伊比利戰斧豬排、法式小羊排等不同的套餐組合，亦可吃得到王品代表性的經典全熟帶骨牛小排，單人價1,780元起，亦有單點品項可供選擇。套餐搭配的「無花果伊比利生火腿沙拉」，使用了36個月以上、西班牙5J所產的伊比利Bellota等級Jamón後腿生火腿，帶來細緻豐富的油脂滋味。

THE WANG也首次引進Wine Pairing、管家式服務等特色。現在供應有33款來自歐洲、美國、澳洲等地的紅白酒、氣泡酒，並由侍酒師為顧客提供專業的搭配建議。店內並設有侍酒機，以維持各酒款開瓶後的最佳飲用品質。套餐加價580～1080元，即可享2～4杯的Wine Pairing服務。另外店內也透過比利時咖啡壺，現煮提供耶加雪菲咖啡。

平均客單價約2,000元的THE WANG，乃是王品旗下單價最高的品牌。業者表示，開業之後將會觀察市場反應規劃未來發展。除了台中外，計畫全台共將開設4間分店。

【提醒您：飲酒過量，有礙健康】

【THE WANG】

地址：台中市西屯區朝富路137號