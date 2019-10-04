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限定四天！ PAUL可娜麗、巧克力塔經典法式甜點買一送一

2019-10-04 22:11聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

想回味法國街邊的道地甜點?現在在台灣PAUL也吃得到。一直以來致力提供法國原汁原味麵包、甜點的PAUL麵包甜點沙龍，為了帶給消費者最超值的美食享受，在10/9、10/23、11/6、11/20限定四天，推出商品買一送一優惠。

10/9起隔周三，七款美味的法式甜點買一送一。圖／PAUL提供
10/9起隔周三，七款美味的法式甜點買一送一。圖／PAUL提供
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繼日前推出經典千層派買一送一，吸引不少消費者排隊搶賣，這次全台PAUL門市將從10/9起的隔周三，祭出包括經典的天使之鈴「可娜麗」、「諾曼第蘋果芙朗塔」、「寶石紅莓塔」美味大塔，還有在酥脆法國直送塔殼中填入巧克力、檸檬卡士達餡的「皇家巧克力塔」、「皇家檸檬塔」共七款美味的法式甜點，憑PAUL LINE優惠券可享外帶買一送一。不過，全台門市限定共200組，不想錯過甜點控們，快筆記時間搶優惠。

皇家檸檬塔、巧克力塔，售價155元。圖／PAUL提供
皇家檸檬塔、巧克力塔，售價155元。圖／PAUL提供
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草莓夏洛特，單片售價210；7吋售價1250元。圖／PAUL提供
草莓夏洛特，單片售價210；7吋售價1250元。圖／PAUL提供
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「PAUL買一送一優惠」

全台門市憑PAUL LINE(@paultaiwan)線上優惠券限定商品買一送一

10/9(三) 可娜麗

10/23(三) 諾曼第蘋果芙朗塔、寶石紅莓塔、可娜麗

11/6(三) 皇家巧克力塔、皇家檸檬塔、可娜麗

11/20(三) 鳶尾花巧克力、草莓夏洛特、可娜麗

備註：每日早上11:00活動開始，數量以各門市供應為準。

(僅限外帶，折扣以價低者計，憑PAUL LINE優惠券限兌換一次，每次限購一組)

甜點巧克力法國
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