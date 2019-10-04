雙十連假LINE好友限定！7-ELEVEN 「特大杯拿鐵、珍珠飲品第2杯半價」

2019-10-04 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接雙十連假，7－ELEVEN CITY CAFE推出LINE官方帳號好友限定優惠，10月10日至10月13日特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）可享第2杯半價，加入7－ELEVEN LINE好友即可領取優惠。

7－ELEVEN 「CITY CAFE現萃茶」將於10月9日起首度推出「卡娜赫拉的小動物聯名杯」，共有5種款式，杯身上印有超人氣角色「粉紅兔兔」及「P助」，搭配生動活潑的可愛插畫，讓喝茶也有好心情，全台1,500間7－ELEVEN「CITY CAFE現萃茶」門市限定販售，購買任一款現萃茶即可擁有，數量有限售完為止。

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