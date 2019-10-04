全國電子周年慶超狂！限時限量3C家電最高直降1.5萬元

2019-10-04 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全國電子超狂周年慶第一戰10月5日至10月9日開打，活動期間限時限量3C家電最高直降15,000元，數十款精選商品加碼送現金折價券，活動期間選購指定家電可享9折、特定款洗衣機77折起、電鍋及電子鍋65折起，全館消費滿額還有大禮；另有指定款電腦或特定Apple、iPhone、Mac、iMac等消費滿萬元折500元，還可享有10款限定商品加價購優惠。

10月份是結婚新人或消費者購屋、採購家電的超級旺月，可趁著全國電子周年慶聰明入手，同時享有優惠價與眾多贈品，還可參加抽獎。例如同時購買LG TWIN Wash雙能洗洗衣機、SAMSUNG 65型智慧UHD液晶電視、LG 761L敲敲門門中門製冰對開冰箱、TECO變頻冷暖空調各一台，原總市價為246,500元、全國電子周年慶優惠總價為221,110元，刷卡分6期零利率相當於每期36,852元，平均每日負擔1,229元就能入手整批新家電，還能再獲得10,900元的提貨券及現金折價券等，再送總市值約62,870元的7項贈品，其中包括全館消費滿21萬元以上贈送的iPhone 11紅色128GB。

除了降價、現折、贈品等多重好康火力全開，全國電子周年慶單筆消費滿5,000元可上網登錄抽10大名牌家電，獎品總市價339,180元，最大獎為市價77,900元的日立六門冰箱；買指定冰箱上網登錄可抽歐洲10日遊機票。全國電子也邀請品牌原廠及銀行共同加碼，10月31日前買LG冰箱或洗衣機上網登錄再抽百萬家電，刷6大銀行信用卡滿6,000元送300現金折價券，指定銀行信用卡滿額最高送3,800刷卡金，特定銀行指定滿額門檻甚至回饋達2.5%。