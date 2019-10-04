孫芸芸背FENDI全新Karligraphy包 就是一個美字

2019-10-04 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI近期推出全新的Karligraphy包款，小巧方正，包身上的搭扣意義特殊並且具有紀念價值，是來自卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1981年所設計，由兩個斜體手寫的F字母所拼成的logo圖樣，具有極高辨識度。

新款的Karligraphy包款，有了線條浪漫、紀念意義的FF搭扣作為主角，方正輪廓相形簡潔洗練，包身以柔軟皮革製成，輕盈而精緻，孫芸芸在前往羅馬觀賞高級訂製服大秀時，就曾以Karligraphy包款，變身旅遊網美，在羅馬拍出超美的夢幻系列照片，她穿了2019秋冬黑色襯衫、飄逸薄紗長裙和駝色長大衣，配襯白色亮面長靴和最新的Karligraphy側背包、Defender太陽眼鏡，盡顯名媛的優雅氣質。