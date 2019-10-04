「檀島」進軍新北！「食神」也愛吃的雜碎麵(車仔麵)獨家開賣

2019-10-04 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



大成集團旗下「檀島香港茶餐廳」今(4日)以外帶店型「檀島咖啡」插旗新北市Mega City板橋大遠百。檀島以192層的酥皮蛋撻以及港式菠蘿油創造全台排隊風潮，今次首度進入新北市板橋車站商圈戰區，大成集團副總裁韓家寅指出，新北的第三間外帶店型，除了蛋撻及原味菠蘿油之外，也特別推出曾於食神電影風靡一時的道地港味小吃「車仔麵」。

檀島咖啡第一家店開業於1940年，擁有78 年的傳承，堪稱香港第一代茶餐廳，檀島台灣由大成集團以及檀島第二代董事長楊紹業共同合作，包括台北劍南旗艦店，新光信義創始店，新光南西店以及新光中港店，再加上位於台北微風南京以及微風台北車站的外帶店，目前檀島在全台共有6間門市。

大成集團負責檀島品牌的檀成餐飲副總經理冷基祿表示，這6間門市各有特色，檀島咖啡Mega City 板橋大遠百的限定商品「車仔麵」，就是食神電影裡知名的雜碎麵，起源於1950年代，當時許多香港小販都是用木頭改裝車推著沿街叫賣，因此才有「車仔麵」這個稱號。檀島車仔麵採用港式原汁原味的咖哩湯頭，配上香港經典小吃咖哩魚蛋以及香脆的豬皮、大腸、蘿蔔等，展現原汁原味的道地港味。

香港檀島咖啡董事長楊劭業認為，茶餐廳是香港文化代表，檀島銷售超過70年的酥皮蛋撻，檀島咖啡、奶茶，不僅是店內招牌，也見証香港飲食生活的歷史。楊劭業也公開檀島蛋撻好吃的秘訣，酥皮製作至少需要3天，層層疊疊超過192層，因此餅皮非常酥脆。此外，很多消費者對於香港茶餐廳的菜單上的檀島咖啡都不陌生，這品項也是檀島首創，咖啡和奶茶都需要精熟的撞茶工法，「撞茶」的目的是透過咖啡（或茶汁）與空氣接觸碰撞，令口感變細滑，同時激發出香味。但檀島仍保有咖啡獨家配方，迄今仍是不外傳的秘密。

檀島咖啡Mega City板橋大遠百店開幕優惠：