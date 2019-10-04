Paul Smith全新SOGO店宛如藝廊 搶眼印花秋冬男、女裝同步發表

2019-10-04 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Paul Smith在SOGO百貨台北復興館BR4開設全新專門店，囊括Paul Smith與PS Paul Smith男女服裝、鞋履和配件，並同時發表最新的秋冬系列。

位於BR4的全新Paul Smith占地約20坪，更衣室空間內的木質地板，是從英國威爾斯一所廢棄學校運來台北，回收再利用打造，兩側玻璃櫥窗內的粗礪粉色牆面，是設計師Paul Smith向墨西哥建築師Luis Barragan的致敬之作，中央的藍色展示柱，放置著Paul Smith在世界各地旅行時發現的物件，當季主打商品則陳列在入口處的橡木桌，整體空間感相當舒適明亮。門市內擺設了兩張五、六○年代的骨董椅，以及14座生產於四○至七○年代之間的骨董鐘，其中數個來自英國著名鐘表製造商Smiths，收銀台後方的藝術牆則掛滿了Paul Smith收藏的畫作和海報，包括畢卡索和夏卡爾的版畫。