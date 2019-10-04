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Paul Smith全新SOGO店宛如藝廊 搶眼印花秋冬男、女裝同步發表

2019-10-04 17:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Paul Smith在SOGO百貨台北復興館BR4開設全新專門店，囊括Paul Smith與PS Paul Smith男女服裝、鞋履和配件，並同時發表最新的秋冬系列。

位於BR4的全新Paul Smith占地約20坪，更衣室空間內的木質地板，是從英國威爾斯一所廢棄學校運來台北，回收再利用打造，兩側玻璃櫥窗內的粗礪粉色牆面，是設計師Paul Smith向墨西哥建築師Luis Barragan的致敬之作，中央的藍色展示柱，放置著Paul Smith在世界各地旅行時發現的物件，當季主打商品則陳列在入口處的橡木桌，整體空間感相當舒適明亮。門市內擺設了兩張五、六○年代的骨董椅，以及14座生產於四○至七○年代之間的骨董鐘，其中數個來自英國著名鐘表製造商Smiths，收銀台後方的藝術牆則掛滿了Paul Smith收藏的畫作和海報，包括畢卡索和夏卡爾的版畫。

而同步發表的2019秋冬系列，靈感來自六○年代後期，Paul Smith初創的風格獨具印花西裝、貴公子風格恤衫，以當代剪裁重新演繹經典；英式馬術外套則放大比例，以更輕巧的義大利棉紡羊毛取代18盎司英國羊毛。女裝則以十八世紀時運用在馬鞍毛毯、其後成為法蘭絨恤衫的格紋Tatersall染上全新色調打造，配襯尼龍外套、女裝西裝等，油畫風格的花卉圖案、動物印花都相當搶眼，而海德公園的運動人像運用刺繡技法點綴在男、女裝的衛衣，帶來富於詩意又幽默的日常穿搭。

油畫風格的花卉與野性動物紋，貫穿秋冬男女裝。圖／Paul Smith提供
油畫風格的花卉與野性動物紋，貫穿秋冬男女裝。圖／Paul Smith提供
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門市中央的藍色柱，放置著Paul Smith在世界各地旅行時發現的物件。圖／Pa...
門市中央的藍色柱，放置著Paul Smith在世界各地旅行時發現的物件。圖／Paul Smith提供
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男裝衛衣，售價13,300元。圖／Paul Smith提供
男裝衛衣，售價13,300元。圖／Paul Smith提供
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Paul Smith以當代剪裁重塑復古經典的西裝、大衣，發表2019秋冬系列。圖...
Paul Smith以當代剪裁重塑復古經典的西裝、大衣，發表2019秋冬系列。圖／Paul Smith提供
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Paul Smith在SOGO百貨台北復興館BR4開設全新專門店。圖／Paul ...
Paul Smith在SOGO百貨台北復興館BR4開設全新專門店。圖／Paul Smith提供
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女款托特包，售價7,500元。圖／Paul Smith提供
女款托特包，售價7,500元。圖／Paul Smith提供
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玻璃窗內側的粗礪粉色牆面，是Paul Smith向墨西哥建築師Luis Barr...
玻璃窗內側的粗礪粉色牆面，是Paul Smith向墨西哥建築師Luis Barragan的致敬。圖／Paul Smith提供
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收銀台後方的藝術牆掛滿了Paul Smith收藏的畫作和海報。圖／Paul Sm...
收銀台後方的藝術牆掛滿了Paul Smith收藏的畫作和海報。圖／Paul Smith提供
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女款運動鞋，售價12,800元。圖／Paul Smith提供
女款運動鞋，售價12,800元。圖／Paul Smith提供
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