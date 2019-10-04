新北首發美食10月連發！板橋大遠百、環球購物中心商圈「食」力戰

2019-10-04 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新北市消費者10月份又有一波新報到美食可追了！包括板橋大遠百、環球購物中心板橋店與中和店，10月陸續有許多話題美食報到，當中更有多家皆為新北首發店。

港式美食是近期餐飲發燒新趨勢，「檀島香港茶餐廳」今（4）日以外帶店型「檀島咖啡」插旗新北市板橋車站商圈進駐板橋大遠百B1，也是新北市首店，也與環球購物中心板橋店的泰昌餅家形成港式蛋撻的雙強對壘。

板橋大遠百的「檀島咖啡」外帶店，除了蛋撻及原味菠蘿油、咖啡、奶茶等招牌之外，推出板橋大遠百限定商品「車仔麵」，也就是電影「食神」裡知名的雜碎麵。檀島車仔麵採用港式原汁原味的咖哩湯頭配上香港經典小吃咖哩魚蛋以及香脆的豬皮、大腸、蘿蔔等，將香港最有代表性的庶民美食帶來台灣。