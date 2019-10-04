Airbnb動物體驗系列 隆重上線

2019-10-04 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今（4）日是一年一度的世界動物日（World Animal Day），隨著其倡導的尊重動物理念，全球旅宿平台業者Airbnb宣布推出全新的「動物體驗系列」。Airbnb動物體驗系列是一個嶄新的體驗類別，將為動物旅遊領域設定新標準。

在此項體驗中，人們可以藉由照顧動物、向專業體驗達人學習，進而更了解動物。Airbnb提供了超過1,000項動物體驗，由300餘種生物和牠們的人類朋友共同開展，參與者可以與柯基一起槳板衝浪、與企鵝及環保先鋒一同划槳、拜訪城市養蜂人，甚至還能和曾經創下世界紀錄的鬥牛犬一起滑板。

「Airbnb動物體驗系列」為旅客們提供一種全新方式，去接觸世界各地的動物。就算你在都市裡過著繁忙的生活，也可以與收容犬徒步旅行、與羊駝一起放鬆身心，或是親近乳牛，與動物接觸以重新親近自然。參與者將有機會在特定區域面對面觀察動物，拉近與動物的距離，這種深度感受是和動物自拍或觀看動物表演所無法比擬的。如果你偏好更具冒險特色的體驗，甚至還可以加入探索北極雪狐的行蹤、協助救援車諾比禁區迷失的小狗。

Airbnb的願景是打造一個「普天之下、皆有所屬」的世界。我們今天將這份對歸屬感的追求，推及到人類之外，致力於在所有與動物有關的體驗中，保護動物的福祉。Airbnb現已在全球1,000多個城市推出超過4萬項達人體驗，動物體驗系列就是這個大家庭的最新成員。

而全新的Airbnb動物體驗的背後，則遵循由Airbnb與世界動物保護協會（World Animal Protection）所合作制定、業界領先的「動物福祉政策」。從與淘氣綿羊享用英式下午茶到野生動物七日之旅等體驗內容，皆由動物照護領域的專業人士規劃與帶領，以期杜絕典型旅遊景點可能存在的各種倫理問題，例如騎乘大象或親吻海豚等旅遊體驗，都不會在Airbnb動物體驗中出現。

除了透過全新的方式與動物接觸進而幫助人們更了解動物，還有超過100個Airbnb動物體驗加入了公益體驗專案。這些體驗的全部收入將捐給非營利組織，實踐我們對動物的長期承諾。這些公益體驗包含動物保護、動物救援和獸醫護理等，希望藉此擴大公益影響力、培養人們的同理心，例如照護獲救馬匹、近距離觀賞獲救金剛鸚鵡以及在庇護所和驢騾度過一天。 Airbnb也將與美國知名動物內容社交平台 The Dodo合作，同時在線上與線下推出其他值得關注的體驗活動。