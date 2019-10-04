Elsa、雪寶都來了！7-ELEVEN「冰雪奇緣2集點」登機箱、LED燈化妝鏡必收

2019-10-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年下半年最受期待的迪士尼續集動畫電影《冰雪奇緣2》即將上映，搶搭電影商機，7－ELEVEN將於10月9日起推出「冰雪奇緣2冰紛生活」集點活動，跳脫動畫的可愛風格，以簡約質感設計推出居家、辦公室、出遊等3大系列商品，更首度推出全套美妝收納周邊，搶攻冰雪奇緣鐵粉與年輕女性客層。

7－ELEVEN「冰雪奇緣2冰紛生活」集點共分兩波段，集滿6點加59～2,799元即可兌換限量商品，數量有限售完為止，預估帶動來客成長1至2成。第一波活動自10月9日起開跑，其中艾莎（Elsa）、安娜（Anna）、雪寶（Olaf）都躍上輕巧的限量小提包，防潑水設計可當飲料提袋使用，集滿6點加59元或48點免費送1款，共5款、限量共15萬個；多用途的限量兩用大毛毯，既是毛毯也是毛巾，觸感柔軟，集滿6點加169元或168點免費送1款，共4款、首批限量共20萬個；由花仙子Farcent原廠製造的限量香氛擴香瓶，有姐妹款、安娜款，具有繽紛小蒼蘭、雪漾鼠尾草兩款香味，集滿6點加99元或96點免費送1款，共兩款、限量共10萬個。

10月9日下午3點起美妝收納限量周邊預購開跑，手提好攜帶的限量皮革化妝箱，有艾莎（Elsa）、冒險旅程等兩款設計，約4L收納大空間、大開口設計，內裏有化妝鏡方便隨時補妝，集滿6點加399元可加價購1款，限量共3萬個；限量LED燈化妝鏡採用觸控感應、可調整3段亮度，鏡面可前後左右旋轉，集滿6點加499元可加價購1款，共兩款、限量共3萬個；限量鍍銅飾品架的上方可懸掛項鍊、耳環等飾品、下方托盤也可擺放戒指、手環等小物，集滿6點加699元可加價購1款、限量1.5萬個；限量木蓋透明面紙盒共有冒險旅程、精靈水馬等兩款，集滿6點加249元可加價購1款、限量共1.5萬個。

為了滿足大眾國慶連假野餐、露營、輕旅行需求，同步推出限量13L行動大冰桶、限量雪寶款登機箱、攜帶方便的限量雪寶絨毛藍牙喇叭，10月9日下午3點起開放限量預購，其中18.5吋限量雪寶款登機箱由旅遊精品品牌笛森諾製造，附TSA海關鎖，建議市價5,980元，集6點加2,799元即可加價購，約為市價4.7折，限量2千個。

7－ELEVEN「冰雪奇緣2冰紛生活」集點第二波新品將於10月23日起登場，主打辦公室實用的限量證件套

，集滿6點加99元或108點免費送1款，共兩款、限量共3萬個；限量A4手寫板內附8張冰雪奇緣便條紙，集滿6點加109元或120點免費送1款，共兩款、首批限量共3萬個。