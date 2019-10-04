BANKSY班克斯諷刺油畫拍賣創紀錄 他本人表示...
知名英國當代藝術家班克斯（BANKSY）2009年創作的油畫《Devolved Parliament》，描繪英國下議院擠滿黑猩猩的景象，在倫敦蘇富比當代藝術晚拍 （Sothebys Frieze Week Evening Auction of Contemporary Art）中，以約3.77億元（9,879,500英鎊）的高價成交，創下藝術家本人最高價紀錄，也是拍前低估價5,700萬元（150萬英鎊）的6倍之多。而擅長嘲諷社會現象的班克斯本人也透過IG轉發藝評家Robert Hughes質疑高價藝術品意義的名言，並自嘲：「可惜這幅畫已不屬於我。」（Shame I didn’t still own it.）
在此之前最高價的班克斯作品為《Keep It Spotless》，是他在Damien Hirst的招牌點點畫上加上他招牌清潔工圖像的作品，在2008年紐約蘇富比上以近190萬美金成交。13英尺的《Devolved Parliament》是班克斯最大幅的油畫，原名《Question Time》，當時是為了布里斯托博物館（Bristol Museum）所創作的，自今年3月29日、也就是原定的「脫歐日」當天開始重新於布里斯托展出。《Devolved Parlaiment》當晚在拍場上共有10名買家經13分鐘激烈競爭後才以高價成交。
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