BANKSY班克斯諷刺油畫拍賣創紀錄 他本人表示...

2019-10-04 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



知名英國當代藝術家班克斯(BANKSY)2009年創作的油畫《Devolved Parliament》,描繪英國下議院擠滿黑猩猩的景象,在倫敦蘇富比當代藝術晚拍 (Sothebys Frieze Week Evening Auction of Contemporary Art)中,以約3.77億元(9,879,500英鎊)的高價成交,創下藝術家本人最高價紀錄,也是拍前低估價5,700萬元(150萬英鎊)的6倍之多。而擅長嘲諷社會現象的班克斯本人也透過IG轉發藝評家Robert Hughes質疑高價藝術品意義的名言,並自嘲:「可惜這幅畫已不屬於我。」(Shame I didn’t still own it.)