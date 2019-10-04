白晝之夜 X Giloo 紀實影音推出「夜夢電影院」 挑戰六小時電影馬拉松！

2019-10-04 15:36 聯合新聞網 有.設計 uDesign



。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

今年 Giloo 加入白晝之夜跨界文化美學交融的盛會，特別與「2019白晝之夜」企劃「夜夢電影院」，六個小時的馬拉松精彩電影接續上映。電影從《風》開始，追尋傳奇電影攝影師杜可風的身影；再帶大家跟著《神明事務所》裡的乩童走進陰陽交界之地；《紀念中國城》，看看台南那座僅存在記憶中的中國城；接著帶領觀眾前往巴西，走上《瑪莉娜：巴西幻之旅》，跟著行為藝術家探索心靈與薩滿的神秘世界；最後一部電影則是播放《超正經第三類接觸 》讓你整夜毫不停歇地作夢。現場備有瑜珈墊及瑜伽球，歡迎民眾嘗鮮帶睡袋來「邊看邊睡」。

創始於法國巴黎的「白晝之夜」，是每年全球性的夜間城市藝術節活動，邀請民眾們一起來當夜貓子，在夜晚的城市中盡情欣賞藝術。Giloo紀實影音與白晝之夜合作推出「夜夢電影院」，推薦大家在白晝之夜走累的時候，前往大直ATT看欣賞五部精選電影，讓你在深夜現實跟夢幻的交界，欲睡欲醒之際，進入紀實電影系列的百變萬象。電影播放之間穿插DJ表演，藉由音樂我們試圖去重新拼湊並且跨越對電影之後想像力的邊界。不只如此，現場還備有禾餘麥酒與L'uxpresso精品咖啡，身邊的瑜珈墊、瑜伽球都可拿來趴著、靠著，以最慵懶的方式，帶你在夜晚迷離時刻睡睡醒醒、邊看邊睡，進行一段幻夢般的奇妙體驗。

—— Giloo紀實影音 獨家幻夢獻映 ——

《風》

蘇忠源｜馬來西亞 、香港｜2016｜32 min

2016-釜山國際影展

2016-義大利都靈國際影展

2017-金馬影展

《風》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

《風》為馬來西亞導演蘇忠源為杜可風（Christopher Doyle）拍攝的紀錄片，講述杜可風如風般自由的生命經驗。3歲被父親丟入海中學會游泳，年少時跳船當水手漂浪各國，到32歲才拍了第一部影片，之後便參與無數重要的電影拍攝，建立起高度個人的視覺語言。

電影對杜可風而言，是與人來往、交誼的橋樑，他在黑白影像的鏡頭前，以一種更接近藝術本質的感性，娓娓道來人生與工作哲學。

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《紀念中國城》

陳君典｜台灣｜2016｜30 min

2016-城市遊牧影展

2016-南方影展-最佳實驗片獎

2016-北京獨立影像展

《紀念中國城》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

一棟建築物也有自身的輪迴嗎？位於台南市中正路底端與安平運河盲段的中國城複合住商場，前身為安平運河船塢舊址，歷經三十多年的興衰，即將面臨拆除並原地改建人造潟湖的都市計畫。

《紀念中國城》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

中國城的衰變，折射出台灣一批大型購物商場殊途同歸的命運，而留在中國城的老住戶，隨著時有時無的拆遷傳聞，嚐盡城市更替交迭的苦澀滋味。

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《神明事務所》

《神明事務所》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

呂柔萱｜台灣｜2016｜23 min

2016-新北市紀錄片獎-首獎

2016-神腦原鄉踏查紀錄片競賽-社會組金獎

《神明事務所》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

他，許一允，白天是名熱處理工廠的派貨員，但每到農曆尾數的3、6、9號，下班後的他會穿上黃龍肚兜，化作乩童。這肚兜是個使命，承傳自他早逝的父親，在這裡，他必須處理各式各樣的問題，有歡笑淚水、生老病死；而當卸下乩童身分，他又得面對母親反對與異樣的眼光。「乩童」真能為信眾找到人生出口？亦或是斂財工具？影片帶領觀眾摸索「乩童」存在的意義，無關真假，卻著實影響著生活在這社會的平凡百姓。

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《瑪莉娜：巴西幻之旅》

馬可・德・菲爾｜巴西｜2016｜88 min

2016-金馬影展

2016-美國 SXSW 電影節-紀錄長片提名

2016-倫敦電影節-格里遜紀錄片獎提名

《瑪莉娜：巴西幻之旅》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

行為藝術教母瑪莉娜・阿布拉莫維奇再度以行動探索世界。她走訪巴西七座城鎮，與七位擁有不同特殊能力的靈媒相遇。身心靈交會的時刻，來自自然的古老智慧，穿破文明外衣，直觸敏感的靈魂內裡，也使她重新面對人性的脆弱、痛苦與孤寂。

導演完整記錄瑪莉娜這趟追尋藝術與靈性邊界的旅程。這是部公路電影，目的地卻是駛向靈魂深處。

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《超正經第三類接觸》

麥可・麥德森｜丹麥、奧地利、愛爾蘭、芬蘭、挪威、瑞典、荷蘭｜2015｜84 min

2015-日舞影展-全球紀錄片類評審團大獎提名

2015-捷克伊赫拉瓦國際紀錄片影展-Silver Eye獎提名

2015-瑞士 Visions du Réel 真實影展

《超正經第三類接觸》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

《核你到永遠》導演又一力作！倘若有天外星人降臨地球，你會想問它什麼？這是部記錄不存在事件的紀錄片，模擬人類跟外星人首次接觸的光景，並遍訪各方專家，詢問他們想對外星人提出的問題。

《超正經第三類接觸》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

人類多年來找尋外星生命的渴望反映什麼？崇拜？畏懼？盼望我們在宇宙間並不孤單？無法設想的生命形式，將如何改變我們的自我認知？

——關於Giloo紀實影音——

Giloo 紀實影音打造議題與知識影像的文化社群， 搜羅台灣與世界最重要的紀實電影， 期待觀眾透過電腦與手機 App，安排屬於自己的線上影展。

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——2019臺北白晝之夜 Nuit Blanche Taipei——

▏10/5 Sat. 18:00 - 10/6 Sun. 6:00▕

▏大直－內湖 捷運大直站－捷運西湖站▕

——活動資訊——

地點｜ATT SHOW BOX 大直

日期｜10月6日（日）

放映時刻｜00:00 - 06:00

免費狂飲｜禾餘麥酒！

經典即飲｜L'uxpresso精品咖啡

報名｜自由入座！免費入場！先到先睡！

現場備有瑜珈墊Ｘ瑜伽球，歡迎帶睡袋來邊看邊睡！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康