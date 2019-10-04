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「世界最美咖啡館」也搞黑色幽默？牛魔眼、血池爪、骷髏頭‧‧‧‧全上桌

2019-10-04 12:45聯合報 記者羅建怡╱即時報導

義大利有著近300年歷史、「世界最美咖啡館」之稱的Florian福里安花神餐廳，隨著萬聖節到來，也不免俗地大稿黑色幽默，推出6菜1湯2甜品單點及套餐菜單，用餐者可以挑選自己喜歡的搞怪菜色，玩翻萬聖節；此外，店內外已展現萬聖節氣氛，今起就可以隨時帶著相機來邊拍、邊吃，大玩開箱。

主廚發揮創意巧思設計系列「萬聖節限定」的主題餐點，像是張力十足的萬聖造型餐點煙「墓」、南瓜、黑寡婦、蝙蝠‧‧‧‧‧，同時也將義式料理演繹得淋漓盡致。

不怕充滿血絲四目相對的人，可以挑戰開胃菜「牛魔之眼」，使用水牛起司淋上覆盆莓果醬，搭配黑橄欖瞳孔，造型如同血淋淋的眼睛。喜歡墨魚麵且想感受鬼影幢幢的人，可以點上「血池八爪」，在如血色般的濃郁番茄醬汁中，墨魚麵打造的漆黑大地上，如同幽魂的八爪小章魚穿梭其中。想大口吃肉又敢如走在屍塊遍野獵場上的人可以來一盤「嗜血南瓜」，南瓜怪物撕裂獵物的衝擊意象，使用肉腸及杏仁仿妖怪手指，可以獨立當做點心享用，而滿地肉塊及血跡，則是紅酒4小時慢燉牛頰肉。

若想再刺激一點，被嚇笑到流淚，「驚嚇骷髏」是好選擇，慘白的骷髏是用鱸魚肉搭上牛奶及奶油製成慕斯，酥炸地瓜葉像是被嚇捲的頭髮，與番茄醬汁拌再一起享用，配上墨魚口味玉米糕，吃出別於骷髏的形象的富足感。此外，還有盜墓者必須通過的「荒草煙墓」，海陸怪物共存的華麗版「黑寡婦」，黃澄澄應景的「萬聖蝠里安濃湯」，甜點也有驚嚇指數100%的「破土妖球」及可愛到捨不得吃的「醉酒蝙蝠」。

若有選擇障礙，不妨考慮套餐，原價2,320元，套餐價1,880元。10/4至10/31還推出「尋找萬聖節南瓜寶寶免費請你吃冰」活動，只要參加臉書南瓜寶寶拍照打卡活動，即可獲得價值百元的冰淇淋一球，每日限量10份。

牛魔之眼，380元。圖／福里安花神提供
牛魔之眼，380元。圖／福里安花神提供
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醉酒蝙蝠，380元。圖／福里安花神提供
醉酒蝙蝠，380元。圖／福里安花神提供
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血池八爪，480元。圖／福里安花神提供
血池八爪，480元。圖／福里安花神提供
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福里安花神萬聖節餐點。圖／福里安花神提供
福里安花神萬聖節餐點。圖／福里安花神提供
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萬聖節蝙蝠咖啡館
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