招待樂齡族 果然匯推65歲以上用餐平假日九折優惠

2019-10-04 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



蔬食自助餐廳「果然匯」，將自10月7日起至12月底，推出65歲（含）以上至果然匯用餐，不分平假日一律九折優惠，鼓勵祖孫三代團圓樂，也力推老友們相聚話當年憶趣事。

除長者享優惠外，果然匯再加碼推好康大方送-「每周一無肉日」，凡每周一至果然匯用餐，iEAT饗愛吃點數二倍送。

根據《經濟學人》全球大趨勢年刊中指出，2019年是純素之年（The Year of the Vegan），素食飲食儼然成為不容小覷的經濟潮流，逐漸成為飲食文化發展的新趨勢，且素食人口近年來有爆炸性成長。現今許多的素食者，不全然是宗教素，而多為動物福利、環境保護、體內環保的「健康蔬食擁護者」，蔬食能促進健康，已經成為正夯的全球飲食潮流。

果然匯建議，非素食者，不妨每周一天無肉日，每周一次蔬食減壓餐，逐步進行無痛戒葷與無痛體內環保，有助腸保安康，且吃蔬食不再只是銀髮族專屬，而是正襲捲全球改變飲食習慣的食尚潮流。