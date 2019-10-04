自己的社區自己造！白晝之夜暖場電影開啟你對人與都市關係的新想像

2019-10-04 15:36 聯合新聞網 有.設計 uDesign



《珍雅各紐約大國民》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

從台灣到全球，處處可見高樓林立，道路筆直，高度相似的「新都市」，但這樣的空間真的適合生活，能讓居民產生認同嗎？

都市開發與社區保存的爭議早在1960年代的紐約下城區就上演過，當時傳奇記者珍雅各（Jane Jacobs）力戰掌握都市開發大權的羅勃．莫西斯（Robert Moses），在一系列貫穿曼哈頓的快速道路計畫中，力保即將被拆遷的人文聚落。相較於以消費或商機為核心的開發思維，珍．雅各主張由下而上、居民參與，保存小區生命力的都市計畫觀念，值得你我細細品味。

圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

為了替即將到來的「白晝之夜」暖場，2019年9月25日，Giloo紀實影音與白晝之夜與觀眾分享紀錄片《紐約大國民：珍雅各》（Citizen Jane: Battle for the City），映後由 Giloo紀實影音總監鄧兆旻與 2019臺北白晝之夜藝術總監胡朝聖進行座談，期望通過珍雅各對都市生活的細緻觀察，以及過程中的種種辯論，讓大家走出電影院後，能用新角度觀察周圍的環境。臺北白晝之夜藝術總監胡朝聖強調，希望台灣各縣市負責都市開發的主政者都能看過這部片！

《珍雅各紐約大國民》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

居民與城市的芭蕾 共建在地生命力

2019年第四屆「白晝之夜」選在大直內湖區，策展主題為「雙面芭蕾」，邀請市民探索城市的「兩面性」，並通過藝術計畫挖掘人們日常中類似芭蕾律動的行為，構成「地方芭蕾」。胡朝聖表示從粉樂町到白晝之夜，自己二十多年來的城市藝術策展經驗深受珍雅各影響，她曾將居民在街道上來來往往的日常生活形容為芭蕾舞團。胡朝聖指出，策畫藝術街活動時，藝術家需要深入當地巷弄，了解社居居民的生活與需求，才能做出貼近在地的創作，是不同於美術館策展的挑戰。

白晝之夜藝術總監 胡朝聖。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

胡朝聖期望藉由白晝之夜團隊與居民在策展過程長期的互動、接觸，與共同解決問題的經驗，激發更多民眾願意參與在地事務，讓大家了解自己才是城市的主人，可以主動表達需求，讓白晝之夜不只停留於「那一夜」。

Giloo紀實影音總監 鄧兆旻。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

Giloo紀實影音總監鄧兆旻指出，期望透過《紐約大國民：珍雅各》激發觀眾反思人與都市之間的拉扯關係，就如同白晝之夜要開啟民眾對街道空間的全新思維，透過人與空間不同方式的接觸，讓民眾重新關注周圍的生活，進而對在地事務產生更多想像與認同。

《珍雅各紐約大國民》劇照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

鄧兆旻認為，「社區居民主動參與、由下而上」的精神十分珍貴，正如同紀錄片中，最棒的都市規劃師不是那些坐在冷氣房，通過紙本地圖下判斷的決策者，而是每天生活在社區中，充分了解在地事務，且願意捍衛自己社區的地方媽媽，就像珍雅各曾說過的：「散步就是規劃。」

六小時電影馬拉松 注入無窮想像力

除了暖身夜講座，Giloo 紀實影音將在10月6日的白晝之夜，加碼策畫整整六個小時的「夜夢電影院」，希望獻給想打開視野，用新角度看世界的民眾。

Giloo 團隊以「想像力」為主軸，邀觀眾從《風》開始，認識傳奇電影攝影師杜可風自由自在，無所畏懼的身影；隨著《神明事務所》的乩童走進陰陽交界之地；前往《紀念中國城》，認識僅存在台南記憶中的「中國城」；踏上《瑪莉娜：巴西幻之旅》，通過行為藝術家瑪莉娜・阿布拉莫維奇，探索心靈與薩滿的神秘世界；最後以《超正經第三類接觸 》，激發你與外星人第一次接觸的想像！

白晝之夜與Giloo紀實影音總監 兩人合照。圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

關於 Giloo紀實影音 ｜

Giloo 的命名，來自於台語「紀錄」的發音，是台灣唯一以議題為導向的影音平台，搜羅台灣與世界最重要的紀實電影，期待觀眾透過電腦與手機 App，安排屬於自己的線上影展。Giloo 也透過串連文化品牌舉辦線上結合線下主題活動，打造專屬於議題與知識影像的文化社群。

圖/白晝之夜 X Giloo夜夢電影院提供。 分享 facebook

【白晝之夜 X Giloo夜夢電影院】

地點｜ATT SHOW BOX 大直

日期｜10月6日（日）

放映時刻｜00:00 - 06:00

免費狂飲｜禾餘麥酒！

經典即飲｜L'uxpresso精品咖啡

報名｜自由入座！免費入場！先到先睡！

現場備有瑜珈墊Ｘ瑜伽球，歡迎帶睡袋來邊看邊睡！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康