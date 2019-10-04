喵星人魅力無法擋！跟著貓小姐一起Fun台灣

2019-10-04 15:19 聯合新聞網 聯合數位文創



圖 / 聯合數位文創提供 分享 facebook

喵星人魅力無窮，男女老少都臣服於貓掌之下，現在更是成為推廣台灣旅遊的重要角色。無論是搭乘大眾運輸工具、便利商店買東西，悠遊卡一卡在手，「嗶」一下便能輕鬆結帳，省去掏錢包的時間，發票也能直接存入悠遊卡，輕鬆管理發票明細，成為來台旅遊的各國遊客必備的交通神卡。不僅如此，悠遊卡不斷推出各式各樣的卡面和造型卡，消費者愛不釋手全都想要，儼然形成一股悠遊卡收藏的風潮。

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聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，近期與悠遊卡公司合作推出兩款悠遊卡，讓喵星人佔領你我熟悉的復古場景，像是學生下課後最愛聚集的「花貓冰果室」、夜市常見的「貓口直斷」算命攤，可愛逗趣的貓世界，一推出便造成粉絲搶購，吸引海外粉絲紛紛留言詢問購買方式。

圖 / 截取自台灣好好玩活動網頁 分享 facebook

這股「貓」風也吹至美國。台灣觀光局駐紐約辦事處與世界日報共同舉辦「台灣好好玩」景點尋寶積分網路活動，特別與「貓小姐Ms.Cat」合作，跟著白貓帥帥和喔熊組長的腳步，一同踏上環島之旅，透過活動網頁尋寶互動、認識台灣景點與豐富觀光行程。居住於美國的網友，完成尋寶還能參加「紐約-台北來回機票」抽獎。

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