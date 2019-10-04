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10/04開賣！「黑魔女2」電影套票送獨家魔女髮帶 萌妹子萬聖節扮裘莉

2019-10-04 11:30聯合報 記者柯意如╱即時報導

電影套票送造型髮帶！迪士尼電影「黑魔女2」將在10/17上映，迪士尼與威秀影城推出「黑魔女造型髮帶」電影套票，要送給時尚萌妹子超可愛髮帶單品，今天10/04（五）起開放電影套票預售，喜歡的影迷們衝了啊！

「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
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髮帶雙角設計造型是硬挺的。圖／威秀提供
髮帶雙角設計造型是硬挺的。圖／威秀提供
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「黑魔女2」梅菲瑟由安潔莉娜裘莉飾演，是迪士尼的霸氣惡勢力女王，造型讓人印象深刻，這次迪士尼與威秀影城獨家推出「黑魔女造型髮帶」，要讓每個人都能在萬聖節到來時輕鬆扮成黑魔女！髮帶也是走實用路線，女孩們平時在家洗臉化妝都能方便使用，還可以在萬聖節搭配黑色洋裝參加派對，時尚又有趣。

髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
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「黑魔女2」電影套票。圖／威秀提供
「黑魔女2」電影套票。圖／威秀提供
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威秀影城表示，這是台灣獨家設計商品，迪士尼樂園也未販售，本次《黑魔女2》電影套票於10/04（五）全台威秀獨家預購，電影套票含1張電影票、1份小份爆米花、1杯中杯飲料，以及1份黑魔女造型髮帶，商品數量有限，售完為止。為了讓粉絲們身歷其境，台中大遠百威秀影城還原黑魔女巨大翅膀，打造全台獨家網美翅膀牆，台中粉絲別錯過打卡好機會。

「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
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「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
「黑魔女2」髮帶剛好可在萬聖節使用，搭個黑洋裝就很好看。圖／威秀提供
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哪裡買

威秀影城 10/04(五)上市

「黑魔女2」電影套票

內容：1張《黑魔女2》電影票 +1份小份爆米花+1杯中杯飲料 + 1個黑魔女造型髮帶

售價：399

商品數量有限，售完為止，活動內容如有更動以威秀官方現場公布為準

電影威秀影城迪士尼
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