是「火影忍者」！COACH X Michael B. Jordan聯名系列上市

2019-10-04 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH發表了與品牌男裝全球代言人Michael B. Jordan（麥可．B．喬丹）首次合作的限量聯名系列，設計靈感源自Jordan成長文化背景以及對於漫畫「火影忍者」的喜愛，中性款式的單品包括服飾、鞋款及手袋，也是Jordan在時尚設計產業的初試啼聲之作。

由Michael B. Jordan演出的超級英雄電影「黑豹」風光躋身英雄片影史票房紀錄前5名，但他個人的球鞋收藏更為人樂道，這次COACH X Michael B. Jordan系列與VIZ Media合作，以日本動漫「火影忍者」的圖紋作為細節設計，將主角漩渦鳴人（Naruto Uzumaki）踏上修煉的冒險歷程，呼應Jordan以門外漢之姿投入好萊塢產業的心路歷程，與COACH鼓舞年輕世代的精神相同。全系列產品涵蓋派克大衣、丹寧夾克、後背包、腰包及功能性鞋款，在細節都強調可拆式手袖、多用途飾帶、鬆緊帶束口，用以對應「火影忍者」角色形象，並將動漫中以眼睛施術的「瞳術」結合Coach Retro C圖案，作為別緻設計。

形象廣告企劃也由Jordan構思，和電影「黑豹」攝影指導Rachel Morrison進行拍攝，場景設定在五光十色的東京街頭，從而切換到竹林背景，轉換於奇幻和寫實之間。Jordan對於首度參與時裝設計感到感謝與自豪，而COACH執行創意總監Stuart Vevers則表示Jordan是很棒的合作夥伴，在全神貫注中為聯名系列挹注了最真實的個人特質。

█COACH X Michael B. Jordan聯名系列形象片：