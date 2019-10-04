全台最大日本手作市集 10月7日中午早鳥票開賣

2019-10-04 15:38 聯合新聞網 有.設計 uDesign



2018年Creema東京HMJ盛況，今年「Creema Craft Party 2019 in台灣」將於12/6-12/8三日在華山1914文化創意產業園區舉辦。圖/Creema提供 分享 facebook

來自日本--亞洲最大手作購物平台《Creema》，在數十萬粉絲引頸期盼下，睽違2年後，終於要在12月攜手聯合數位文創共同舉辦【Creema Craft Party 2019 in 台灣】手作市集，將從旗下15萬名優質創作人中精選超過200個品牌，帶來今年冬天最強手作市集盛典，熱愛手作溫度的台灣粉絲們絕對不能錯過！

【Creema Craft Party 2019 in 台灣】12月6日至8日將在華山文創園區強勢登場!主辦單位為打造全台最大日本手作市集，破記錄力邀150攤來自日本的優質創作人，將帶來超過萬件精緻飾品、個性皮件、可愛小物、生活雜貨等琳瑯滿目的創意手作品，就是要讓台灣的粉絲們在現場尖叫卡哇依。

預售票150元，將於10月7日中午全面開賣，udn售票網、ibon、KKTIX等平台皆有販售。主辦單位更特別推出限量Life in Bag絹印套票，同步在udn售票網獨家販售，內容包含單人入場資格及絹印體驗帆布袋，憑此套票可在現場指定攤位，免費擇一台灣知名創作者：黃色書刊、貓小姐、二搞、Nio為活動創作的專屬圖像進行絹印體驗。

今年也創新推出「令和主題限定商品」特別企劃，每件作品皆由參展創作人以「令和」元年為主題發揮創作，想珍藏限定夢幻逸品、體驗手作溫度與樂趣的粉絲們，千萬不能錯過Creema Craft Party 2019 in台灣。