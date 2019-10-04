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影／2019同志遊行 HUSH當大使

2019-10-04 10:44聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

第17屆同志遊行將在10月26日登場，總召鄭智偉表示適逢台灣「同婚元年」，同志運動也要邁向下一個階段。今年邀請創作歌手HUSH擔任彩虹大使，期望用正面的態度和經驗來鼓勵同志社群、並促進社會大眾對同志的了解。

第17屆同志遊行邀請創作歌手HUSH（右四）擔任彩虹大使。記者林澔一／攝影
第17屆同志遊行邀請創作歌手HUSH（右四）擔任彩虹大使。記者林澔一／攝影
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同志遊行同婚
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