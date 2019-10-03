英國慵懶美女主演 Gucci打造狂歡豪宅派對

2019-10-03 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



每季的時裝秀、廣告都充滿創意的Gucci，才在米蘭發表完2020春夏秀，近日又緊接著推出2020早春系列的廣告。這次不只保留品牌向來喜愛的狂歡氛圍，更找來英國慵懶系女星席安娜米勒（Sienna Miller）、美國歌手伊吉帕普（Iggy Pop）等明星入鏡，加入久違的名人牌，更添話題性。

這次的廣告主旨在宣揚好玩調皮，自由至上的品牌精神，呼應創意總監Alessandro Michele與Gucci總部在設計與經營面均不斷強調、推崇的多元共融、無拘無束、盡情享樂的價值，並提出「Gucci是歡迎所有人參加的派對」口號。畫面呈現豪宅裡的派對，搖滾明星、社交名媛、豪門淑女、商界大亨和嘻哈歌手齊聚，場景網羅浴缸、泳池及豪宅的每個角落，大墨鏡、厚底高跟鞋、彩色格紋洋裝等等，彙聚各種早春最新設計與標誌性元素、看似無序的混沌狀態，象徵不同世界的門戶大開並且互相聯繫，構成了Gucci的本質。而服裝造型也成了每個人表現自己自我風格的媒介，該怎麼搭、怎麼穿，都是獨特性格的展現。