基隆港邊廢棄漁船 搖身一變海上美術館

2019-10-03 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



基隆正濱漁港旁一艘450噸的大型遠洋漁船，經陶亞倫、陳聖文、李承亮、何彥諺等藝術家巧手改造成為「海上美術館」，即起至11月8日，限定展出「2019基隆潮藝術：流」。

「潮藝術」邀來榮獲馬德里現代數位科技影音藝術節「最佳新媒體藝術裝置獎」的陶亞倫，以VR作品〈浮沉〉進駐船長室，觀眾透過穿戴式裝置，進入與現場一樣的駕駛艙，映入眼簾與窗外卻是一艘全新的遠洋漁船，身體隨著大船反覆沉浮，在現實與想像之間體驗不一樣的海洋文化。走到甲板上，

可以發現藝術家李承亮以生活用品電器組裝的「月球太空計畫–太空艙」，像是誤闖時光宇宙掉落在漁船的時空機器，側耳還能聽見漁工們最愛的台語廣播電台。再進到冷凍艙，可以看到新銳創作者何彥諺以船上原有物品進行再造，長滿青苔的繫船繩、充滿海味的毛巾與船艙底部聲響構成的「老軌、蟒蛇、隕石和θ波」，替船腹空間再添神祕之感。

觀眾更別錯過了本次被喻為「隱藏版藝術家」陳聖文的「缺席」，一幅幅的絕美刺繡，代表了一段段令人痛心的海洋故事，盼望可用作品喚起大眾對生態保育的重視。