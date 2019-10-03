全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



日前，全聯Sweet X OREO獨家聯名甜品將於10/4開賣的消息一出，立刻引發巧克力控、甜點控的熱烈關注，不讓甜點專美於前，全聯同場加映多款話題新品。

還記得知名餅乾品牌OREO經典的「轉一轉、舔一舔、泡一泡」趣味吃法嗎？OREO以黑色的餅乾，搭配香濃的夾心內餡，擄獲大小朋友的心，現在OREO大變身囉！全聯We Sweet甜點與OREO攜手推出創意甜點，10/4正式在全台全聯門市推出首波5款巧克力餅乾甜點。

當We Sweet創意甜點遇上百變OREO，首推「巧克力布朗尼」，放大版的OREO夾心餅乾造型超吸睛，濃厚巧克力蛋糕搭配奶油慕斯內餡包裹著OREO餅乾碎片。至於時尚的「半熟巧克力盆栽」絕對是派對的焦點，半熟濃郁的巧克力餡與外層蛋糕的完美比例，搭配乳香白巧克力奶霜，撒上OREO餅乾粉，美妙結合。

「巧克奇趣重乳酪」融合澳洲、美國乳酪，包裹著OREO餅乾碎片，質地柔軟細緻，餘韻持久不散。「巧克奇趣蛋糕捲」外層巧克力蛋糕口感軟Q濕潤，加上奶油特調而成的內餡，清爽滑順不膩口。另外，還有「巧克生乳歐姆蕾」；鬆軟的巧克力戚風蛋糕，包覆酸甜清爽的覆盆子餡、OREO餅乾粉、柔嫩布丁及滿滿的生乳餡，口感層次豐富美味。

至於獨家限定款「LINE FRIENDS with OREO旅行收納組」，不但用LINE可愛包裝打包香草、巧克力OREO捲心酥，還附贈超實用LINE friends旅行收納袋，共有三款設計可供蒐集，是外出旅行最佳收納幫手，好吃又好用。另外還有「LINE FRIENDS with OREO限量梅森杯組」，共有熊大與兔兔兩款可供蒐集，功能多元質感佳，搭配OREO夾心餅乾經典香草口味，也是超值好選擇。10/4~10/31購買OREO全系列商品任一件，加We Sweet全系列甜點任一件，還可享現折5元優惠。