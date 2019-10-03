信義區最新話題店！CAFE!N重磅「雙聯名」首家快閃店進駐新光三越A9

2019-10-03 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨快閃店最新話題，人氣咖啡店「CAFE!N硬咖啡」聯手川久保玲御用設計師御用藝術家Filip Pagowski，在新光三越信義A9推出「CAFE!N硬咖啡」聯名快閃店，並推出ㄧ系列趣味可愛的DIY造型貼紙及周邊商品，另外再聯手「蜷尾家」打造獨家奶昔系列飲品，時髦的店型與設計商品，滿足IG社群世代的重視視覺分享的喜好。

「CAFE!N硬咖啡」首間聯名快閃店今（3）日起至10月底進駐新光三越信義A9一樓，一貫時尚簡約的風格，注入Filip Pagowski創意翻玩CAFE!N驚嘆號的標誌，並推出T-shirt、隨行杯、雨傘和帆布包等周邊商品。另外，點大杯外帶杯可透過現場貼紙設計自己的風格咖啡杯。此外，還有新光三越信義A9期間限定款T- Shirt與A9獨家蜷尾家鐵觀音奶昔。