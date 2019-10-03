信義區最新話題店！CAFE!N重磅「雙聯名」首家快閃店進駐新光三越A9
百貨快閃店最新話題，人氣咖啡店「CAFE!N硬咖啡」聯手川久保玲御用設計師御用藝術家Filip Pagowski，在新光三越信義A9推出「CAFE!N硬咖啡」聯名快閃店，並推出ㄧ系列趣味可愛的DIY造型貼紙及周邊商品，另外再聯手「蜷尾家」打造獨家奶昔系列飲品，時髦的店型與設計商品，滿足IG社群世代的重視視覺分享的喜好。
「CAFE!N硬咖啡」首間聯名快閃店今（3）日起至10月底進駐新光三越信義A9一樓，一貫時尚簡約的風格，注入Filip Pagowski創意翻玩CAFE!N驚嘆號的標誌，並推出T-shirt、隨行杯、雨傘和帆布包等周邊商品。另外，點大杯外帶杯可透過現場貼紙設計自己的風格咖啡杯。此外，還有新光三越信義A9期間限定款T- Shirt與A9獨家蜷尾家鐵觀音奶昔。
另外，CAFE!N這次也聯名蜷尾家，攜手推出「冠軍海鹽拿鐵奶昔」、「冰王仙女紅茶奶昔」和「A9獨家鐵觀音奶昔」三款奶昔飲品。另外CAFE!N也同步推出「DOGG!E經典脆餅」，奶香酥脆的餅乾搭配CAFE!N吉祥物店狗DOGG!E的可愛造型相當療癒。
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