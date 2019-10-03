Funsiamo統一時代台北店開幕 首推夢幻「人魚公主」蛋糕體驗

2019-10-03 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



近幾年烘焙手作教室興起，讓忙碌的現代人輕鬆體驗製作糕點的樂趣。主打不需自行備料、採買，並提供專業設備空間的「Funsiamo玩美烘焙體驗」，即日起首度進駐統一時代台北店，特別以「無懼的愛」人魚傳說為主題，設計色彩繽紛的「人魚公主」杯子蛋糕、能客製化專屬文字的「蜜語蛋糕」、或是夢幻的「海洋維納斯」馬卡龍，讓沒有烘焙經驗的朋友一次就上手。

「人魚公主」以杯子蛋糕為主體，外觀使用粉紅、淡藍色調的覆盆莓口味瑞士奶油糖霜，七彩糖珠、人魚外型巧克力片可以自行搭配裝飾，完成後的蛋糕造型可愛，就好像人魚悠遊在海洋中。另一款「蜜語蛋糕」則以口感豐富、風味濃郁的美式黃蛋糕為主體，內餡為58%巧克力所製作而成的卡士達鮮奶油，外觀抹面的瑞士奶油糖霜，有粉紅、淡藍及裸紫三種款式可以選擇，邊緣以各式糖珠裝飾，最後寫上專屬蜜語，表達心中獨一無二的甜蜜祝福。

為歡慶Funsiamo 玩美烘焙體驗台北時代門市開幕，即日起至10/27週年慶期間，馬卡龍指定品項享體驗價830元，預約詳情請上官方網站查詢。

「Funsiamo 玩美烘焙體驗－台北時代門市」

電話：02-2723-2003

營業時間：11:00-21:30