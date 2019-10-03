台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



天氣逐漸轉涼，是吃貨大出動好好覓食的時候，吃宵夜時段想來點熱騰騰粥品是許多吃貨最愛，不過看看這霸氣的鮮蝦、大塊的干貝、沙蜆，鮮湯，還有安格斯無骨牛小排粥，吃得這麼補讓人該怎麼睡啊。

「粥潮・精緻粥品」各式豐盛配料。IG @ma_cherry611 提供 分享 facebook 天冷了來碗豐盛的海鮮粥品超幸福。IG @blackys0924 提供 分享 facebook 「粥潮・精緻粥品」各式豐盛配料。IG @blackys0924 提供 分享 facebook 「粥潮・精緻粥品」主打海鮮配料。IG @ma_cherry611 提供 分享 facebook

最近IG上不少粉絲分享用料澎湃的海鮮粥，這家位在台中市的「粥潮・精緻粥品」，開幕後被許多在地粉絲列為CP值高口袋名單。各式海鮮粥是該店的主打星，肉品部分則安格斯無骨牛小排、無骨土雞粥等選擇，讓大家都吃得滿足。 「粥潮・精緻粥品」是在地人吃宵夜口袋名單。IG @ma_cherry611 提供 分享 facebook 想吃更豐盛一點可以加點各式配料。IG @ma_cherry611 提供 分享 facebook 「粥潮・精緻粥品」安格斯牛小排配料跟粥很搭。IG @blackys0924 提供 分享 facebook

吃過的美食部落客們分享，這鍋充滿海味的砂鍋粥，可以品嘗到肉質紮實的鮮蝦或干貝，安格斯牛小排搭配粥品也相當對味，一上桌就香氣十足刺激食慾，如果想要吃得更豐盛一些，還可以自選喜愛的配料加菜，也有豪華版的龍蝦、鮑魚等高級食材。有許多顧客也會點個沙蜆鍋來喝，品嘗過的網友稱讚湯頭口口鮮甜，秋冬喝一碗暖心又暖胃。 鮮美的大塊干貝霸氣入粥。IG @blackys0924 提供 分享 facebook 「粥潮・精緻粥品」是在地人吃宵夜口袋名單。IG @ma_cherry611 提供 分享 facebook

「粥潮・精緻粥品」粉專標示最晚營業到半夜2點，交通位置也很方便，位於台中市區熱鬧的黎明路上，露天餐廳的模式寬廣輕鬆，很適合下班後約同事朋友一起吃好料喔 ！更詳細店家營業資訊可上粉絲團查詢，售價或營業時間如有更動以官方實際公布為準。 「粥潮・精緻粥品」菜單（價位如有更動以現場實際公告為準）。IG @07vanessa18 提供 分享 facebook 「粥潮・精緻粥品」主打海鮮配料。IG @07vanessa18 提供 分享 facebook

哪裡吃

粥潮・精緻粥品

台中市西屯區黎明路三段13-1號

無骨土雞粥 150

鮮蝦粥、蟹腿粥 190

安格斯牛小排粥 260

售價或營業時間如有更動以官方實際公布為準