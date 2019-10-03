台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡
天氣逐漸轉涼，是吃貨大出動好好覓食的時候，吃宵夜時段想來點熱騰騰粥品是許多吃貨最愛，不過看看這霸氣的鮮蝦、大塊的干貝、沙蜆，鮮湯，還有安格斯無骨牛小排粥，吃得這麼補讓人該怎麼睡啊。
最近IG上不少粉絲分享用料澎湃的海鮮粥，這家位在台中市的「粥潮・精緻粥品」，開幕後被許多在地粉絲列為CP值高口袋名單。各式海鮮粥是該店的主打星，肉品部分則安格斯無骨牛小排、無骨土雞粥等選擇，讓大家都吃得滿足。
吃過的美食部落客們分享，這鍋充滿海味的砂鍋粥，可以品嘗到肉質紮實的鮮蝦或干貝，安格斯牛小排搭配粥品也相當對味，一上桌就香氣十足刺激食慾，如果想要吃得更豐盛一些，還可以自選喜愛的配料加菜，也有豪華版的龍蝦、鮑魚等高級食材。有許多顧客也會點個沙蜆鍋來喝，品嘗過的網友稱讚湯頭口口鮮甜，秋冬喝一碗暖心又暖胃。
「粥潮・精緻粥品」粉專標示最晚營業到半夜2點，交通位置也很方便，位於台中市區熱鬧的黎明路上，露天餐廳的模式寬廣輕鬆，很適合下班後約同事朋友一起吃好料喔 ！更詳細店家營業資訊可上粉絲團查詢，售價或營業時間如有更動以官方實際公布為準。
哪裡吃
粥潮・精緻粥品
台中市西屯區黎明路三段13-1號
無骨土雞粥 150
鮮蝦粥、蟹腿粥 190
安格斯牛小排粥 260
售價或營業時間如有更動以官方實際公布為準
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