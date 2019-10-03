隋棠最推薦出國穿搭2樣單品 MAX&Co.滿額抽獎2人同遊東北亞
義大利精品Max Mara Fashion Group旗下品牌MAX&Co.發表秋冬新品，活動嘉賓隋棠以暖橘色西裝出席，展現度假好心情，並分享巴黎、米蘭、倫敦風格的機場穿搭。
隨棠表示機場穿搭除了時髦，關鍵就是要具備因應長程飛行的舒適度，即將和先生飛往冰島進行2人旅行，她相當期待，「這是先生送給我的生日禮物，去冰島應該就是穿保暖外套，但我平常出差、旅行行李箱最不可或缺的2件單品就是洋裝、西裝外套，既可休閒、又算正式，只要調整配件或是妝髮，就足夠因應各種場合的需要。」家中有3兒女，被問到幸福極光很容易帶來好「孕」，隨棠馬上笑說之前在9月已經有看過極光了，生小孩的事就先到此為止吧。
在MAX&Co.的新品中，隨棠也以3in1長版風衣為實用單品的例子，可變換為長大衣，拆開來就是短版外套和長裙，米色又實穿好搭；MAX&Co.本季以Mix & Match為基礎，融入旅行精神，將大自然元素印花、大膽鮮明的配色，輕鬆完成技巧穿搭，其中的勃根地紅格紋套裝，在正裝中保留柔美女人味，成套搭配知性正式，混搭不同單品則展現優雅英倫風。此外，自即日起至11月24日止，凡於MAX&Co.任一櫃點折扣後單筆消費滿2萬元，就可參加「東北亞雙人來回機票」的抽獎，航點可選東京、大阪、沖繩、首爾、釜山等5個城市，呼應本季說走就走的時尚旅行穿搭。
留言