暗黑馬戲團來了！WILDWOOD攜手酒商辦派對 每人800元起

2019-10-03 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



萬聖節即將到來，米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD與酒商軒尼詩合作，於10月26日晚上9點半到凌晨1點半舉行「落日暗黑馬戲團萬聖節派對」，不僅有怪奇馬戲團團長在現場與消費者互動，還有趣味遊戲及驚喜小禮，每人800元可享有調酒及派對小點。

米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD，今年與軒尼詩V.S.O.P合作，在10月26日晚上9點半到凌晨1點半期間，於戶外露台舉辦「落日暗黑馬戲團萬聖節派對」。前來參加的消費者，除了可免費喝到一杯V.S.O.P基底調酒外，還可以品嘗到各種派對小點。

同時，活動現場會以軒尼詩先生為意象的馬戲團團長，將會在現場與消費者進行趣味互動，各種有趣的遊戲可體驗，還能拿到驚喜小禮物。另有魔術師及DJ在現場炒熱氣氛，狂歡一整晚。

WILDWOOD表示，今年萬聖節與軒尼詩V.S.O.P合作，調酒師將會獻上多款V.S.O.P基底調酒，讓民眾盡情享受「大人系」專屬的萬聖節。活動當天費用每人800元，若是當日購買軒尼詩V.S.O.P，每瓶4,300元，可升級到8人到10人的座位區。