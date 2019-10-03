穿Blumarine豹紋性感洋裝 名模邱馨慧首認懷孕

2019-10-03 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Blumarine舉辦2019秋冬新品發表會，凱渥名模邱馨慧領軍走秀，之前因為小腹微凸已被問過幾次是否懷孕的她，首度親口證實確實即將迎接小生命的好消息。

今年6月才與老公完婚的邱馨慧透露，原本計畫至少婚後一年再懷孕，沒想到寶貝會這麼快來報到，原本規劃好的蜜月旅行也因此取消。談到當初發現懷孕要告訴老公時，對方還聽不懂她的玩笑話，「我跟他說我去看醫生，得了一個MC都不會來的病，他還以為我真的生病了。」目前懷孕15周，進入第四個月，已經過了前期容易想睡覺的階段，「現在應該是最舒服的時候，體力和狀態都不錯。」她表示自己還是有維持運動的習慣，至於飲食方面，平常當模特兒就已經有在控制、忌口，懷孕時期不想讓自己那麼辛苦，「我就保持均衡飲食，咖啡因控制在一定的範圍內，以前很愛喝茶，現在是幾乎不喝。」