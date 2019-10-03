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食物外送作業安全指引出爐 上路前先做10點風險評估

2019-10-03 17:17聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

因foodpanda、UberEATS、Deliveroo等美食外送平台崛起，外送員的勞動權益、交通安全備受關注，勞動部職業安全署昨(2日)訂定發布「食物外送作業安全指引」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，且颱風天應停止外送；此外，擬定食物外送指派單供業者參考，指派前須進行強風大雨、道路受損、坍方落石等10項風險評估，若高風險則需停止外送，中低風險則需給予防護措施。

職安署指出，食物外送員在運送食物期間，除易發生被撞、碰撞等交通事故外，在戶外高氣溫環境下作業，也可能引起熱疾病危害，因此日前邀集食物外送業者研商加強外送員作業安全保護措施，訂定「食物外送作業安全指引」。

勞動部職業安全衛生署職業安全組長李文進表示，指引內容包括安全管理原則、外送業者責任及安全管理計畫訂定及稽核。其中第二章安全管理原則，要求業者訂立風險評估機制、流程及食物外送指派單，藉此辨識可能危害及採取因應的分級管理措施，指派單裡有10項作業風險評估項目，如淹水、強風、大雨、坍方落石、物體飛落、道路受損等，若遇天然災害宣布停止上班期間等高風險，就需停止外送，中低風險則需給予適切防護措施。

此外，車況檢核表則要求外送前應檢查汽油量、機油燈、煞車功能、輪胎等車況，同時須確認已投保強制險、意外險等相關保險、遵守交通法令、避開危險、不搶快、注意保持適當距離等防禦駕駛觀念外，也明列熱適應、足夠飲水、穿著透氣工作服、定時休息、健康管理等熱危害預防內容。

第三章的外送業者責任，則建議應針對員工進行教育訓練、安衛組織人員設置、業者需依照風險評估結果訂定外送安全作業標準及工作守則等；第四章安全管理計畫訂定及稽核，則建議業者訂立職業安全衛生管理計畫、定期或不定期稽核、明確規定風險評估結果與重要控制措施執行的紀錄內容及保存年限。

李文進強調，指引雖然沒有罰則，但外送業者若違反指引導致員工傷亡，最重則可依刑法第276條過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

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