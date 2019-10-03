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瑜珈墊中的愛馬仕！LIFORME限量絕美新色來了

2019-10-03 17:08聯合報 記者孫曼╱即時報導

頂級瑜珈墊品牌LIFORME，號稱「瑜珈墊中的愛馬仕」，是許多瑜伽愛好者心目中的夢幻逸品，自去年引進台灣後立即熱賣，如今更推出全新的限定版顏色和款式，包括採亮麗橘的「快樂限定墊」、以及桃紅色和灰黑色的「感恩限定墊」。之前僅有紫色選擇的迷你墊，則一口氣推出6款繽紛新色，滿足不同需求。限定款均限量引進，各不到100件。

LIFORME外觀上最大的特色就是墊子上有以雷射微刻標示的正位系統，不會磨損或褪色，讓瑜珈練習者在做動作時可以隨時檢查自己是否兩邊平行、身體是否維持在中線、手腳是否對齊...，避免因姿勢不正確而受傷 。由上層PU、下層橡膠環保材質組成的墊子防滑度極高，即使爆汗也不怕滑動受傷，若埋在土壤中約3到5年即可完全分解，不傷環境，是分享瑜珈的大愛好選擇。長185公分、寬68公分超大尺寸，連NBA高大的球員使用都相當足夠。

亮橘色的「快樂限定墊」以陽光曼陀羅圖案取代基本款中央的蓮花圖案，象徵圓融有序的宇宙。4個反向基準點則以幸福知更鳥圖案取代，彷彿環繞太陽飛行。「感恩瑜珈墊」則以虔誠祈禱手勢組成的環繞圖案為中心，反向基準點為綻放的蓮花。去年推出的紅色「珍愛限定墊」中央綻放愛心圖案組成的花朵，今年再接再厲推出全新旅行用的輕便款。

號稱「手倒立墊」的迷你墊，除了有紅色珍愛墊、橘色快樂墊、桃紅色感恩墊等三款限定色，同時推出藍色、綠色、灰黑色的常賣新選擇。長33公分、寬64公分的尺寸除了可以單獨用來練習手平衡的體式，也可與基本款墊子堆疊使用，用來保護膝蓋、手肘、手腕等較為脆弱的部位，尤其能為身材較為纖細的人提供多一層的保護。

LIFORME迷你珍愛墊（紅色），2,600元。圖／盈望實業提供
LIFORME迷你珍愛墊（紅色），2,600元。圖／盈望實業提供
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LIFORME感恩限定墊（桃紅），6,800元。圖／盈望實業提供
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LIFORME迷你墊與可與一般瑜伽墊堆疊使用，增加保護。圖／盈望實業提供
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LIFORME快樂限定墊（亮麗橘），附專屬瑜珈袋，6,800元。記者孫曼／攝影
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LIFORME迷你感恩墊（桃紅），2,600元。圖／盈望實業提供
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LIFORME迷你快樂墊（亮麗橘），2,600元。圖／盈望實業提供
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LIFORME快樂限定墊（亮麗橘），附專屬瑜珈袋，6,800元。圖／盈望實業提供
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LIFORME迷你墊推出全新一系列繽紛色彩。記者孫曼／攝影
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LIFORME迷你墊推出全新一系列繽紛色彩。圖／盈望實業提供
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瑜珈愛馬仕愛心
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