最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」

2019-10-03 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



這個周末(10/5)是補班日，各大連鎖咖啡為讓民眾上班不憂鬱，再度提供買一送一優惠。包括星巴克「補班日好友分享」、西雅圖極品咖啡、丹堤、伯朗咖啡館都宣布推優惠；就連牛排館TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排等也有超殺折扣，最高同享買一送一。

10月5日補國慶連假需上班，當日11:00~20:00星巴克提供任買一送一優惠，需兩杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料。

西雅圖極品咖啡同樣於補班日11:00~20:00推出單點飲品「買一送一」，優惠不限品項、冷熱飲。

丹堤今日也加碼10月5日(六)全系列飲品大杯以上買一送一，業者特推微涼天氣的飲品人氣王「柚香桔茶」，還有抹茶控最愛的抹茶系列飲品，都能讓補班日元氣滿滿。

伯朗咖啡館於10月1日起連續5天飲品買一送一，不限同品項與容量；此外，咖啡館今年也加入2019台北國際咖啡展，即日起至11/30凡持咖啡展月票所附的兌換券，即可至伯朗咖啡館任一門市免費兌換大杯美式乙杯；持6六或8八券亦可享任一飲品折扣優惠。

除了咖啡優惠，肉食族也有好康。伯朗咖啡館目前除少部分位於醫院與學校的門市外，皆已轉型餐酒館型態，販售多款酒類飲品，除推出新品「葡萄琴」的創意咖啡調酒(以噶瑪蘭琴酒為基底，融入義式咖啡與100%葡萄汁)外，更加碼好康優惠：10/1至10/31凡至伯朗咖啡館消費即贈酒品百元折價券。