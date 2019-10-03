bossini進駐中和大潤發 羽絨背心暢貨價千元有找

2019-10-03 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



bossini即將進駐中和大潤發，開出第2間outlet暢貨中心，並祭出開幕優惠。圖／bossini提供 分享 facebook

平價時尚成長逐漸放緩，讓不少品牌是備感壓力，紛紛嘗試擴展不同通路，希望能另闢銷售藍海。香港平價服飾品牌 bossini在台開出首家暢貨中心，消費者反應不錯，開幕前3天銷售近2千件商品，日前再度宣布將開出第2個據點，選擇進駐中和大潤發。

強調反應快速流行的平價時尚，這幾年不只在台灣，甚至在全球都呈現放緩態勢，由於年輕人還是偏好日韓、歐美等國的快時尚品牌，反觀幾支來自香港及本土的品牌，便選擇結合量販及暢貨中心展店。

bossini繼今年6月進駐台北內湖大潤發1館，開出在台首間outlet暢貨中心後，將於雙十國慶連假在中和大潤發開出第2間outlet暢貨中心。業者表示，看好量販店的穩定客源，加上中和地區商場密集度高、生活機能完善，對主打全客層的品牌來說，是一大利多。此外，12月環狀線即將通車，屆時前往中和大潤發將更方便。