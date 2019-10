BLACKPINK的Lisa造型完全是法國女孩小清新 立馬被圈粉

2019-10-03 聯合報 記者楊詩涵 ╱即時報導



韓國女團BLACKPINK的Lisa日前獲邀出席CELINE在巴黎時裝周發表的2020春夏女裝,一系列穿搭引人注目,後續前往CELINE蒙田大道(Avenue Montaigne)旗艦店參觀,也以條紋針織衫和打褶裙,穿出法式風格的清新。

Lisa身上的奶白色條紋針織衫因縫繡亮片,帶來如同流動光影的金燦之美,也為清爽條紋穿搭增添了奢華感,搭襯灰色粗花呢打褶裙、CELINE Luco酒紅色樂福鞋,整身打扮都綻放法國女孩的優雅魅力,有迷人的書卷氣質。而她在出發前去看秀時,也以清麗的造型現身機場,簡單的CELINE PARIS字樣深藍色衛衣、靛藍色修身牛仔褲、CELINE Luco黝黑色樂福鞋,舒適簡約,佩戴了復古金色黃銅鏡子吊墜,則是亮點之選。