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環保丹寧、回收纖維、節水鞣革科技...綠色時尚產業正夯

2019-10-03 16:09聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

隨著環保意識逐漸抬頭，有愈來愈多消費者意識到，快速推陳出新的流行時裝，可能對地球造成的負擔，甚至衍生出有關勞動人權的相關議題，這也間接促使有更多的品牌業者投入關注永續發展議題，「綠色時尚」儼然成為時下最夯的時尚關鍵字。

快時尚以往常被質疑的就是「浪費資源又不環保」，但這幾年，其實有不少品牌已經觀察到消費市場對於衣服原料及生產方式的關注，因此紛紛投入環保、回收等運動，像是H&M今年持續貫徹使用永續來源原料，在Conscious Collection 秋季系列均採用回收聚酯纖維，此原料主要來源為回收寶特瓶，同時，針織上衣則採用有機棉花或天絲植物纖維混紡。

在鞋履品牌部分，以精緻皮革著稱的丹麥鞋履品牌ECCO，致力改善製革技術以解決鞣革過程中的耗水問題，終於在今年正式公布DriTan™節水鞣革科技的創舉，透過技術與程序的革新，單就品牌旗下一間在荷蘭的皮革廠而言，一年便足以省下9,000人平均每年用水量，首批應用DriTan™科技的SOFT 8鞋款也正式在台上市，品牌更宣布從2020年的秋冬商品開始將全面使用DriTan™科技。

而黃頭靴品牌Timberland日前也發表全新秋冬永續時尚系列新品，其中最令人矚目的即為「Timberland x RÆBURN」聯名系列，此系列包括服裝、配件及鞋款，均由可回收及有機材料製成，並採用紅色、灰色、黑色和橄欖色作為主色調，以幾何色塊均衡地呈現於新品中。此聯名系列將於10月20日在亞洲同步上市。

至於知名帆布鞋品牌Converse，則持續推出「Renew Tri Panel Denim 系列」，與英國永續時尚品牌與古著零售商Beyond Retro合作，在每月會處理上百萬條的牛仔褲中，選擇了三種不同顏色—深藍、淺藍及黑色水洗牛仔布作為原料，並以經典的Chuck 70鞋款打造出環保丹寧鞋。

ECCO SOFT8女鞋，售價7,380元。圖／ECCO提供
ECCO SOFT8女鞋，售價7,380元。圖／ECCO提供
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Converse Renew Tri Panel Denim，Chuck 70系...
Converse Renew Tri Panel Denim，Chuck 70系列高筒鞋款2,680元、低筒鞋款2,480元。圖／Converse提供
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ECCO台北信義店以實木層板及五金配件帶出北歐工裝風格。圖／ECCO提供
ECCO台北信義店以實木層板及五金配件帶出北歐工裝風格。圖／ECCO提供
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Timberland日前也發表全新秋冬永續時尚系列新品。圖／Timberland...
Timberland日前也發表全新秋冬永續時尚系列新品。圖／Timberland提供
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H&M在Conscious Collection 秋季系列均採用回收聚酯纖維。圖...
H&M在Conscious Collection 秋季系列均採用回收聚酯纖維。圖／H&M提供
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品牌快時尚丹麥牛仔褲
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