海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場 第二波還有Lee獨家聯名商品
熱血的航海王冒險故事邁入20周年，除了暑假推出全台最大規模特展，電影版更睽違3年強勢回歸。全家便利商店10月9日起推出「航海王經典來潮」集點活動，第一波以魯夫、喬巴等經典角色肖像推出馬克杯、不鏽鋼餐盒、Q版搥背棒、旅行識別多功能組等周邊商品，10月23日起再推第二波，更與牛仔品牌Lee獨家聯名，包括背包、收納袋、雨衣等都是實用必收。
全家便利商店「航海王經典來潮」集點活動共推出9項集點換購商品，首波主打辦公、居家實用商品，以全家會員點數800點加價109元起就可獲得，像是航海王銅牌馬克杯、航海王環保不鏽鋼餐盒以20周年風格為主題，搭配航海王中的海賊及海軍元素，呈現截然不同的霸氣感；航海王旅行識別多功能組除了能單獨當做票卡夾使用，還可加上行李束繩搭配行李箱；以魯夫、喬巴、千陽號的Q版頭像設計的航海王Q版搥背棒，兼具收藏與按摩功能，
10月23日起開跑的第二波集點換購以航海王冒險精神為設計，推出5種外出旅遊必備品項，以全家會員點數800點加價259元起就可獲得，包括與Lee獨家聯名的3件式收納組、防水背包、長版風衣雨衣、硬殼收納包等；另外還有2款附收納提袋的安全帽，收納提袋也可當束口袋使用。
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