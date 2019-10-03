Reebok與adidas首度跨界合作 粉絲直呼把鞋買起來！

2019-10-03 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



Reebok X adidas推出「Instapump Fury Boost」跨界合作鞋款。圖／Reebok提供 分享 facebook

在新零售時代，打破藩籬的跨品牌聯手，創造更吸睛的行銷話題或許是個趨勢！運動鞋品牌Reebok和adidas日前突發預告，即將攜手推出全新鞋款「Instapump Fury Boost™」，是首度結合兩大品牌最經典科技於一體，新鞋將於日本首發，不少粉絲也期待能在台開賣，直呼「買起來！」。

Reebok旗下經典潮鞋款「Instapump Fury」誕生25周年，今年以來也陸續跟許多品牌大玩跨界，日前品牌更預告將與adidas合作，推出同時搭載Pump 及Boost™科技的終極鞋款。

品牌表示，這款名為「Instapump Fury Boost™」的跨界鞋款將推出三種不同版本，包含：Prototype、OG vs. OG及經典黑白。其中，「Prototype」:是Instapump Fury設計師Steve Smith最初生產第一雙樣品的原始配色，運用經典白、皇家藍及太陽橘，而這雙鞋除了鞋底換成 BOOST™ 技術外，鞋面則換上更加透氣清爽的網眼布料，並搭配Instapump Fury 招牌的氣泵充氣設計。