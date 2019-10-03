7-ELEVEN聯名店又來了！台灣限定「米奇與好朋友主題店」好拍又好買

2019-10-03 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



米奇控集合！7－ELEVEN聯名店第三彈與大人小孩都愛的迪士尼攜手，雙方耗時一年打造台灣限定的「米奇與好朋友主題店」，即日起正式開幕，除了整間門市以迪士尼經典的紅、藍、白色做設計，從店門口到天花板、牆壁、地板、桌椅都能看見米奇、米妮的身影，48個座位採用大頭米奇與米妮蝴蝶造型椅子，店內還有獨家開發的一系列迪士尼周邊商品，一般通路或國外都買不到。

7－ELEVEN「米奇與好朋友主題店」位在台北小巨蛋附近的台場門市，附近人潮以年輕人、學生及遊客居多，55坪的大店格門市共分為虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆、商品展示區，首次導入的全台唯一虛實整合體驗區配備117.8吋觸控大型螢幕，能串連到ibon mart統一超商線上購物中心，同步販售迪士尼授權限定商品，現場看實品後可以直接下單後寄送到家、免搬運，透過大螢幕還可以玩自拍。

「米奇與好朋友主題店」的整體設計以1928年最經典原始的米奇、米妮圖樣為主角，特別掛上米奇店招，與一般門市做區隔，門口柱子上還有與人等高的霓虹燈米奇，呈現美式復古氛圍；店內天花板上也掛著巨型的白色米奇雕像，加上每個角落的米奇展示區、迪士尼拼圖打卡牆，全都吸引大批消費者拿手機拍個不停。

座位區除了大頭米奇、米妮蝴蝶造型椅子與米奇大頭桌子之外，還有兩張分別與迪士尼授權商知音文創、野獸國共同打造的180公分長大型展示桌，一張桌子裡擺放米奇、米妮訂製木頭模型，玩偶還會隨著音樂擺動，另一張展示桌則有米奇家族玩偶，包括唐老鴨、高飛、布魯托等在海島上遊玩的情境布置。

7－ELEVEN「米奇與好朋友主題店」推出各式限定商品，整體品項數超過70種以上。其中CITY CAFE限定推出米奇造型限定咖啡杯與杯套，依中杯、大杯、特大杯各有不同米奇圖案，其中特大杯是鏤空米奇表情杯套，旋轉杯套就會出現不同米奇表情，購買CITY CAFE即可免費擁有。另外還有飲料小提包、經典馬克杯、不鏽鋼杯、經典造型點心盤、米奇造型陶瓷碗、船型筆袋、置物盒、小圓凳、抱枕、折傘、安全帽等多款獨家限定商品，即日起迪士尼周邊商品系列任2件95折。