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KKday推深度旅遊 邀旅人秋季「藝」起「深」呼吸

2019-10-03 14:38經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

KKday今年取得「新條通樂園」獨家販售，強勢推出條通商圈聯合舉辦的食尚街趴辦桌...
KKday今年取得「新條通樂園」獨家販售，強勢推出條通商圈聯合舉辦的食尚街趴辦桌，不僅展演派對全套玩到飽，還要帶你夜訪林森北條通秘境。　圖／KKday提供　
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盛夏過後秋意漸濃，是否想趁著舒適的天氣，來一趟說走就走的旅行呢？跨境旅遊平台KKday專注深度旅遊體驗，進而瞄準各類型旅人需求，推薦各式秋季藝文旅行行程，無論是嚮往迷人魔幻的條通文化體驗、打開感官的戶外音樂祭、或是帶著心愛的毛小孩一起露營，KKday總能找到最適合你的旅行提案，即使在秋天，也能隨時隨地感受藝術的溫度，和KKday「藝」起「深」呼吸。

位在台北市中山區林森北路兩側的小巷子，承襲了日式「條通」文化，在時光流轉之間，交織成風情各異的樣貌。由前衛藝文空間「濕地 venue」 發動的街區藝文復興行動「新條通樂園」邁入第三年，從林森北的日式酒店文化延伸，繼承台北舊城區獨特的人文歷史，文化工作者和藝術家以濃郁秀場感的派對概念，重新詮釋屬於條通街區的生活文化，大獲好評，讓更多人一探神秘未知「條通文化」。

KKday今年取得「新條通樂園」獨家販售，除了熟悉的當代藝術與音樂完美融合外，加碼強勢推出條通商圈聯合舉辦的食尚街趴辦桌，讓你一夜吃遍條通當紅餐廳、還有單人高級陪聊套票、以及令人蠢蠢欲動的「媽媽桑獨家行程」不僅展演派對全套玩到飽，還要帶你夜訪林森北條通秘境。今年10月，KKday帶你林森北巷弄一路鑽，獨家熱辣開場。

在音樂頭上動土，帶著眼球一起狂想！2019WMF世界音樂節，就是要旅人打開全感官，一起狂歡同樂。2019世界音樂節@台灣10/18至10/20為期三天，在台北大佳河濱公園熱烈開展，邀約20組國內外頂尖演出團隊，加碼電音跨界之夜特別計畫，並首邀西班牙巴塞隆納街頭一砲而紅的知名髮型表演藝術家，為觀眾即興打造專屬藝術髮妝。

活動現場更打造100頂高質感地球市集，從世界音樂的多元風格出發，邀請具有原創特色的作品，一起打造地球市集的幸福形狀。還有各方表演藝術者共同參與，連結音樂、創意與生活。

音樂不分國籍、不分年齡，只要「藝」起搖擺！KKday發出邀請，不僅獨家送出KKday防水手機套，更企盼能在微風、樂聲、歡笑中，一起體驗秋日的美好。

藝術家濕地大佳河濱公園
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