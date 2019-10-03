晶華軒延攬鄔海明掌杓 「西施泡飯」令饕客念念難忘

2019-10-03 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全新整裝新亮相的台北晶華酒店「晶華軒」，延攬到擁有超過30年粵菜經驗的港籍中餐廚藝總監-鄔海明以及中式點心行政主廚吳滿權共同掌杓，展現正宗的粵菜烹調技法。其中，鄔海明拿手的「西施泡飯」更是饕客不能錯過的絕品美味。

鄔海明指出，「西施泡飯」由於這道泡飯上桌時會有裊裊上升的熱氣，形狀宛如美人般的婀娜多姿，因此取其名為西施泡飯。這道菜的精華來自於它的湯底，他使用龍蝦、沙公以及白蝦一同入鍋熬煮3至4小時，讓新鮮海味盡出，起鍋前加入北海道元貝、北海道鱈場蟹肉、澳洲帝皇蝦球及加拿大貴妃蚌等頂級食材，再以澎湖絲瓜、台中鮮草菇以及嘉義青江菜等蔬菜提甜增鮮。

精心熬煮後的湯底泛著橘紅濃郁色澤，上桌後，桌邊服務的人員會倒入經過酥炸的泰國香米，酥香的炸米碰到滾燙的湯底，紛紛跳起舞來，鮮明的鹹香海味也撲面而來，展現視覺與味覺的驚奇享受，品嚐後必定難忘。

此外，「招牌蜜汁叉燒」也是鄔海明相當推薦的菜色之一，他特別指出，這是一道被廣東人視為童年記憶的美食，而他選用台灣黑毛豬眉頭肉部位製作，此部位的肉質肥瘦與油脂分布均勻最適合用來烹調叉燒。

廣東菜裡最經典的煲湯系列，鄔海明則是首推「棗皇螺頭燉蘆花雞湯」，他選用泰國新鮮螺頭，搭配來自彰化的蘆花雞以及來自宜蘭頭城金面山、雪山山脈的泉水一同蒸煮熬製，期間還會加入雞腳與豬骨增添膠質與濃郁感，最後放入紅棗增色添甘甜，成就出這款用味覺感受台灣食材無與倫比之美的清甜經典湯品。